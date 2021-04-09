美股個別發展　道指標指再創新高

憂通脹加速，10年期美債孳息上升，美股周五(9日)個別發展，道指報33,654點，升151點，創新高；標指報4,102點，升5點，亦破頂；納指報13,759點，跌69點。

美股大好友、沃頓商學院教授西格爾表示，美股漲勢最少會延續到今年底，預期會升多30%或40%，但同時提醒投資者，當聯儲局調整現時的超寬鬆貨幣政策便需要感到憂慮，股市可能跌20%。

他指出，隨着防疫限制解除以及疫苗接種推展，使經濟及旅遊活動重啟，預期今年經濟將出現強勁增長，同時也可能釋出通脹壓力；通脹和利率將遠遠超過聯儲局的預期，當地今年通脹料升至4%或5%，這將迫使當局提早採取行動。但同時，他也建議投資者先享受這波升市，因為這波升市會持續到年底。

牛仔褲品牌Levi's亦看好前景，上調上半年銷售和盈利預測，財務總監辛格（Harmit Singh）預期，銷售會於第四季或之前回復至2019年，即疫前水平，帶動股價於美股周五早段漲4.9%至26.25美元。

波音公司要求部分客戶停用737 Max客機，股價早段跌1.2%至251.82美元。