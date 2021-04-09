私宅租金回報創新低　大單位1.8厘樓價難回升

整體經濟未見好轉，拖累住宅租金，磚頭亦不再「值租」。根據差餉物業估價署資料，2月份5類面積的私人住宅物業中，3類的租金回報率跌至歷來新低，當中實用面積約1,722方呎或以上單位，回報低至僅1.8厘，創私宅市場有紀錄以來最低。

近月私樓租金跌勢持續，據該署資料，截至2月底初步數據，私人住宅租金指數報174.6點，按月再挫1%，為2016年12月後逾4年新低，已連跌3個月，累挫約2.2%。

反觀近期樓價稍為回升，2月份租金回報率跌勢更趨明顯，上述5個類別單位中，佔80%回報按月都下挫。其中向來最受投資者追捧、面積少於431方呎的細單位，回報跌至2.3厘，按月低0.1厘，創同類新低。該類單位高位曾達6.5厘，現低約4.2厘。

其他面積約753至1,075方呎住宅，回報按月亦挫0.1厘至2厘的低位。至於上述不足2厘的大單位，較1月份亦低0.1厘，而2001年間則曾高逾5厘。

資深投資者伍冠流認為，私宅租金走勢向下，回報減少，將會導致樓價難以上升，估計今年住宅售價不會大升，預計升幅僅約2至3%。

事實上，各類住宅近日頻現劈租及平租個案。指標二手屋苑鰂魚涌太古城，本月錄至少13宗租賃成交，香港置業布家良表示，其中南山閣中層B室兩房戶，實用面積約582方呎，以約2.3萬元放租一個半月，最終減租2,000元，才獲區內客以2.1萬元承租，呎租約36.1元。以2019年購入價計，回報率僅約2厘。

利嘉閣李啟昌指，長沙灣泓景臺6座高層G室，實用面積約517方呎，放租約兩個星期，新租客願付一年租金，業主遂減租1,000元，以1.8萬元租出，呎租約35元。

單幢樓細單位租價跌得更急。香港置業張仲賢透露，旺角奧柏‧御峯1座高層B室一房戶，月租叫價1.6萬元，放盤3個月，終獲區內客洽租，其後累減3,000元或約18.8%，以1.3萬元承租，實用面積334方呎計，呎租約38.9元，低市價約10%。新供應回升，亦令租市受壓。差估署指2月份私人住宅落成量有783伙，較1月份多約67.3%。