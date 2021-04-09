【產經評論】滬深改革朝氣勃　香港無奈花落去

經歷貿易戰、暴潮與疫症連環打擊，眼下香港經濟蕭條，一片末世景象。盛極而衰，正是特區寫照！過去全球不少富人選擇聚居香港這個大都會，如今寧可選擇朝氣勃勃的滬、深等內地大城市，都不欲留在香港這是非地。若再不深思自身在中國經濟發展的位置，重整旗鼓追趕失地，繼續一籌莫展，最終難逃亡港的命運！

過去，在亞洲四小龍之中，香港是最為突出的一員，國際資金和人才聚集香港，各展所長，百花齊放，造就東方之珠名譽。可回歸以來，歷屆港府管治無能，蹉跎歲月，土地政策長期未獲解決、生產成本高企；制度和基建未有與國際與國家大勢並進，致陷入被邊緣化的困境。更致命的是港府在經濟戰略上缺乏遠見和規劃，產業結構單一，科研投入不足，缺乏創新，產業升級停滯，結果優勢漸失，不但在亞洲區內光芒失色，即使在珠三角區域，亦給鄰城深圳比下去。

調查顯示，上海已取代香港成為全球生活成本最高的城市，香港的排名跌兩位至第三位。高端商品和服務的消費，反映的是全球富人的消費取向，如今是寧選上海，都不揀香港，一則變相再次敲響香港競爭力倒退的喪鐘，二則反映內地經濟改革成就，上海成為不折不扣的國際城市。

在中國的發展大舞台上，香港由昔日全球關注的中心位置，被擠壓到邊緣；由主角淪為二、三線配角，已成大勢所趨。雖然為應對美國的圍堵，去年末季以來大量內地資金及內地企業來港，支撐着香港金融業，但一味如敗家兒做「伸手黨」討飯，誠非長久之策。

反觀上海的金融改革和建設如火如荼，科創板受外資重視，成為中國創新科技頂級企業的上市雲集地，更多外資金融機構直接在內地開設金融業務據點，更有消息指內地正在研究新增證券交易所，滬、港兩地一起一沉之勢甚明顯。打從2018年深圳本地生產總值(GDP)超越香港，躍升至大灣區龍頭，到如今上海從香港手中奪取全球排名冠席，都是內地崛起，香港式微的佐證。

無可奈何花落去，香港沉淪豈無因？香港經濟根基腐朽、暴潮內耗與疫潮夾擊，千瘡百孔，失德無能的港府又黔驢技窮。即使內地此刻出手協助解困，若然香港再不迷途知返，發憤圖強，設法爭取大灣區發展佔一席位，繼續一味夜郎自大，自以為永遠無可取替，所謂「爛泥扶不上壁」，長貧難顧，最終只會被各方視為「棄城」，人才與錢財皆空，剩下的只有嘆息。