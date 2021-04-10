東方日報B1：上海超越香港　「歎世界」全球最貴

香港作為「全球生活最貴城市」的頭銜不保！瑞士寶盛私人銀行報告顯示，上海取代香港成為全世界生活成本最高的城市，香港則連跌兩級，排名降至第三。該行認為，隨着人民幣匯價未來一年有望持續攀升，預期可漲至6.35兌每美元，即較周五收市價有3%升值空間，有助上海穩坐其「一哥」寶座。

該份財富和高端生活報告涵蓋全球25個主要城市，追蹤一籃子20種高端商品和服務的價格，從而制訂「高端生活指數」。整體而言，反映世界各地富裕人士生活方式的一籃子貨品及服務價格，僅上漲1.05%。

報告結果顯示，上海躍升一級成為生活最昂貴城市，排名超越位居第3的香港，該行亞太區研究部主管Mark Matthews解釋，以美元計算，去年上海高端商品及服務價格升6%，遠高於全球平均1%，香港則持平，加上滬市商務艙機票和酒店價格均大幅上升，「助攻」登上全球最昂貴城市。

他認為，匯價變動對指數的影響重大，由於港元與美元掛鈎，匯率因素等使港元受壓，相反人民幣則上漲。

此外，中國經濟增長水平及利率均高於美國，以及美元趨弱預期持續，市場對人民幣後市樂觀，亦有助鞏固上海榜首地位。周五在岸人民幣收跌99點子，報6.5589水平。

香港樓價及物價高企為眾所周知，報告顯示，香港樓價在25個城市中排名第二，僅次摩納哥。Mark Matthews表示，本港樓市剛性需求強勁，目前仍積壓不少需求，雖然預期市場利率上升，但是不足以顯著影響香港按揭利率，預料樓價未來會穩步向上。

亞太區市場及財富管理方案部主管Rajesh Manwani表示，隨着高端消費行業不斷演變，今年亞太區國家新納入指數的項目較為便宜，故一籃子貨品和服務的變化有利於當區居民，惟亞洲仍然為最昂貴的地區，部分由於亞洲已從疫情中迅速復甦、區內匯率穩定，以及指數項目價格具韌性。

美洲則為生活成本最低的地區，主要由於美元和加元兌全球其他主要貨幣的匯率下跌，以及拉丁美洲貨幣呈大幅貶值。

去年全球旅遊業的陷入停頓，中斷旅遊等相關服務，以美元計價，價格跌幅最大的奢侈品項目分別是女裝鞋、酒店套房和高端葡萄酒，分別下跌11.7%、9.3%和5.6%，而漲幅最大的是商務艙機票，漲11.4%、威士忌和名錶上升9.9%及6.6%。