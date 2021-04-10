美股道指收漲297點　與標指齊創新高

投資者對於經濟活動重啟前景感到樂觀，美國股市周五(9日)上漲，道指和標指均創收市新高。道指收報33,800點，升297點或0.89%，連升3日；標指收報4,128點，升31點或0.77%；納指收報13,900點，升70點或0.51%。

總結全周，道指、標指、納指分別累升1.95%、2.71%、3.12%。

美股大好友、沃頓商學院教授西格爾表示，美股漲勢最少會延續到今年底，預期會升多30%或40%，但同時提醒投資者，當聯儲局調整現時的超寬鬆貨幣政策便需要感到憂慮，股市可能跌20%。

他指出，隨着防疫限制解除以及疫苗接種推展，使經濟及旅遊活動重啟，預期今年經濟將出現強勁增長，同時也可能釋出通脹壓力；通脹和利率將遠遠超過聯儲局的預期，當地今年通脹料升至4%或5%，這將迫使當局提早採取行動。但同時，他也建議投資者先享受這波升市，因為這波升市會持續到年底。

數據方面，美國3月生產物價指數(PPI)按月升1%，升幅大過前一個月和市場預期的0.5%；按年則升4.2%，創2011年9月以來最大漲幅，亦較前一個月的2.8%加速，反映經濟重啟和政府增加開支的影響。

市場對通脹預期升溫使美債息上揚，10年期美國國債孳息率周五升逾2個基點，至1.66厘水平。