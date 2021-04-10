「疫」下美國人此刻有工唔想返　可能多得拜登...

去年新冠肺炎突襲全球，拖垮經濟，打亂人們生活，更令無數人失去工作。以美國為例，超過1億人沒有工作，但最新調查卻發現，有94%失業人士其實不想工作，分析指或很大程度與美國總統拜登有關。

據美國勞工統計局(BLS)數據顯示，有超過1億美國人沒有工作，但更值得留意的是只有685萬人想重返職場，另9,400萬人不想要工作，數字創紀錄。

疫情期間，珠寶製造公司Silver Chest Creations曾辭去3名員工，隨着業務恢復，公司欲重新聘用該等員工，但他們拒絕。另一個例子為從事生產門窗和木製品的Sierra Pacific Industries因急需人手，在其加州、華盛頓及威斯康星州的工廠提供高達1,500美元的招聘獎金。

事實上，據美國全國獨立企業聯合會(NFIB)此前的報告指，3月份，在接受調查的小企業中，他們有42%職位空缺，數字同樣創紀錄，而此數字自1974年以來的平均水平為22%。情況更糟是91%受訪者指，過去3個月內，他們幾乎沒有碰到合格的求職者，為自1993年NFIB調查中加入該問題以來的第3高。

究其原因，有分析指，疫情令更多人想宅在家，尤其是大多數要面對客戶的工種。同時，疫情令學校停課，部分家長為照顧小朋友而拒絕工作。更真實的可能是因為拜登政府的刺激計劃，美國人拒絕工作待每周的失業救濟金。

市場人士擔心，很多人將很難回到全職工作中，而隨着美國嚴重勞工短缺，可能引致美國工資揚升；更甚或變成另一個危機，令千禧一代將遠離工作。Pew Research Center去年10月一項調查發現，因疫情而遠程工作的18至29歲人群中，有53%被訪者沒有動力全身心投入工作。