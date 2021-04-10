【銀行4.0】恒生邀中小學生齊玩社區情懷　地標插畫進駐分行

踏入銀行4.0時代，金融科技與生活密不可分，恒生銀行（00011）一方面積極發展數碼化的銀行服務，同時亦將科技糅合人性化的體驗，緊密連繫客戶和社區。該行為慶祝服務香港88周年，在選定分行推出了「恒生策『畫』‧ 傳情」活動，透過一幅幅生動和有趣的大型牆身插畫，與客戶分享本土文化特色及社區情懷。

「恒生策『畫』‧ 傳情」特選油麻地分行、莊士敦道分行及馬鞍山新港城中心分行，以當區獨特地標和文化作為題材，將其與眾不同的特色展現在大型插畫之上。其中油麻地分行以果欄、廟街為繪畫題材，帶領客戶遊走區內著名地標；而莊士敦道分行則把和昌大押、利東街等灣仔特色景點活現牆上，讓每一位親臨恒生銀行的客戶都能恍如置身當區特色地標。

該行構思油麻地分行的插畫設計時，特別邀請保良局陳守仁小學及香港中華基督教青年會攜手合作，由區內同學們及小朋友一同參與創作，以畫作、文字及相片描繪他們眼中的油麻地社區情懷，以及對社區未來的憧憬，再透過插畫師加以創作成插畫，為分行注入地區色彩和活力感覺。

恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡表示，油麻地分行和莊士敦道分行為該行旗下擁有較長歷史的分行，承載著恒生與社區和客戶之間的長久深厚情誼。因此該行希望藉著「恒生策『畫』‧ 傳情」這個充滿社區情懷的活動，與社區和客戶攜手同慶服務香港社區88載，為大家帶來更多樂趣。而且恒生一直致力栽培年輕一代，今次找來眾多中小學生共同創作，為他們帶來一個開心互動的學習機會，讓他們可盡展才華。