肖鋼：全面推註冊制仍未時候　另批評美對中概股措施損人害己

中國證監會前主席肖鋼今(10日)出席一個主題為「2021年全球經濟與政策展望」的經濟學家論壇上稱，中國資本市場發展才30年，時間很短但發展快，現在已位居全球資本市場第2位。註冊制改革是一項「牽牛鼻子」的工程，將帶動整個資本市場生態變革，需要培育的時間，需要一個過程，制度也需要磨合，故全面推行註冊制仍需要一定的時間及條件。註冊制改革可能會有「陣痛」，但是暫時的，要堅定不移地朝著改革的方向推進。

會上，他批評美國對中概股的措施是損人害己，不利於中國企業到美國上市融資，也不利於美國資本市場發展。從目前形勢看，可能會有一批中概股從美股退市，回歸港股或A股，中概股回歸對於改進A股市場上市公司結構，讓國內投資者分享中概股企業發展紅利，也是有好處。

出席同一場合的國際貨幣基金組織(IMF)前副總裁朱民表示，財政政策歷來是調結構最有力及最關鍵的工具。今年，一方面需要對疫情造成新的不平衡進行修補、恢復，另一方面要面向未來進行結構調整，引領未來的經濟發展，此時財政政策的精準性和力度是非常重要。