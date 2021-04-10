投資必勝法？「股神」37年前已講了...

2021年轉眼間由年初疑似「大時代」，到現時「悶到暈」，投資者仍有賺固然值得高興，但如果事與願違，也要知道為何投資輸多贏少？

早在1984年5月，「股神」巴菲特已把他的投資哲學公諸於世。當時他在哥倫比亞商學院發表演說，闡述了投資哲學，題目為《超級投資者Graham and Doddsville」(The Super investors of Graham-and-Doddsville)》。

Benjamin Graham(1894至1976年)被譽為「證券分析之父、華爾街教父」；David Dodd為哥倫比亞大學學者，兩者均提倡價值投資，合著《證券分析》一書。

巴菲特寫道：「Graham與Dodd共同智慧是能在市場中尋找商業的價值與價格差異。」因此，巴菲特在投資時，考慮的從來不是買一隻股票，而是買一項實業，當其價值與實際價格有距離時，就值得投資。

他指出，表現優異的投資者與Graham一樣，不會在意甚麼時候買股，或者擔心股價大上大落，因這些投資者是買實業的「實業家」，而不是買股票的「商人」或「炒家」。

巴菲特表示，這個秘密早已與大家分享過，亦從1984年之前不斷實踐，只不過是市場上很少人相信，大家只追逐短期盈利。

【巴菲特熱愛這4本財經書 向「股神」老師學投資】

或許，巴菲特是不少投資者的追捧對象，人人都期望學習到他的投資智慧，康普茶公司Better Booch創辦人Trey Lockerbie曾透露，幾年前請教股神關於投資的問題，並分享巴菲特向他推薦的4本書。

Lockerbie表示，當他問巴菲特「價值投資之父」格雷厄姆(Benjamin Graham)所寫的書是否過時了，巴菲特建議他重讀格雷厄姆的著作，並專注於有關投資心理學的章節段落。巴菲特也建議，閱讀已故經濟學評論員古德曼(George Goodman)以筆名Adam Smith撰寫的2本書，有助於學習投資。以下為巴菲特推薦的書單：

1.《證券分析》(Security Analysis)

這本書由格雷厄姆和學者David Dodd所撰寫，著重介紹價值投資法的決策基礎，即購買並長期持有股票的操作原則。書中解釋，「投資行為是在承諾本金安全的情況下獲得安全的收益，不符合這一準則的就是投機。」這本書對巴菲特影響甚大，格雷厄姆是巴菲特的啟蒙老師。

2.《智慧型股票投資人》(The Intelligent Investor)

巴菲特數度推薦這本書，他在2013年致巴郡股東的信函中寫道：「我的財務生活因為買了《智慧型股票投資人》而改變。」此書由格雷厄姆和財經記者Jason Zweig所著，深入探討價值投資策略的運用哲學。

3.《金錢遊戲》(The Money Game)

此書為是古德曼以筆名Adam Smith於1968年出版的著作，內容以1960年代華爾街的瘋狂故事為例，將股市視為一種遊戲。巴菲特曾指出，在《金錢遊戲》中，古德曼的洞察力非常驚人，他知道如何觸碰以前從未辨認出的道理，他忠於事實，同時也將事實變得饒富趣味。

4.《超級金錢》(Supermoney)

古德曼於1972年出版的作品，刻劃了70年代的股市投機狂潮，也提及了當時尚不起眼的基金經理巴菲特。

【格雷厄姆是誰？】

格雷厄姆(1894至1976年)被譽為「證券分析之父」、「華爾街教父」，以及「價值投資理論」的奠基人，其在投資界的地位相當於物理界的愛因斯坦、生物界的達爾文。巴菲特曾說，表現優異的投資者一定要與格雷厄姆一樣，不在意甚麼時候買股，或者擔心股價大上大落，因這些投資者是買實業的「實業家」，而不是炒家。那麼，格雷厄姆是誰？

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●格雷厄姆的出身

格雷厄姆於1894年出生在一個在做生意和投資都完全失敗的英國家庭，他9歲時就失去了父親，這直接導致了格雷厄姆家族經營的陶瓷生意破產。他13歲時，母親不僅在美國鋼鐵公司的股票上虧掉了所有積蓄，而且欠下了巨債！

不過，格雷厄姆並沒有因苦難而自暴自棄，他反而依靠自己打工賺來的錢，艱難地讀完了哥倫比亞大學學位。在那個時代，這學位意味會得到一份薪水豐厚的工作和光明的職業生涯。

1914年，他大學畢業，選擇在紐約證券交易所打一份最低等的工，由此開始了在華爾街的傳奇。

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●華爾街之路

1934年底，即格雷厄姆累積了20年工作經驗後，完成了著作《有價證券分析》，因此奠定了作為「證券分析大師」和「華爾街教父」的不朽地位。

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●「華爾街教父」的教悔

在書中，格雷厄姆提到，作為一個成功投資者應遵循2個投資原則：

1、嚴禁損失

2、不要忘記第1原則

根據這2個原則，他提出了2種安全的選股方法：

1、如果該公司的資產淨值折讓達2/3或以上，就要買入

2、買市盈率低的股票

在當時，該書成為了金融界和投資界人士的必讀書籍。

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●「華爾街教父」的選股標準

以上說了他的投資心得，以下就要說他的選股標準，如果一家公司符合以下10條中的7條或以上，就可以考慮買入

1、每股盈利與股價之比(市盈率的倒數)是一般AAA公司債券收益率的2倍；

2、市盈率應是過去5年中最高市盈率的2/5；

3、股息率應是AAA級公司債券收益率的2/3；

4、股價應低於每股有形資產帳面價值的2/3；

5、股價應低於淨流動資產或淨速動資產清算價值的2/3；

6、總負債應低於有形資產價值；

7、流動比率應在2以上；

8、總負債不超過淨速動清算價值；

9、盈利在過去10年以來增加了1倍；

10、盈利在過去10年中的2年減少不超過5%。

以上選股很難？太專業不懂？那就看以下的忠告吧！

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●「華爾街教父」的6大忠告

1、做一名真正的投資者

格雷厄姆絕不鼓勵投機，因最終一定會血本無歸。謹慎的投資者只在充分研究的基礎上作出投資決策，所冒的風險要少得多，而且可以獲得穩定收益。

2、注意規避風險

一般人認為利潤與風險是成正比。不過，格雷厄姆認為這是誤解。他指出，絕對可以是無風險而獲利！只要投資者不靠直覺，學會理智，並時刻注意風險就可以了。

3、以懷疑的態度去了解企業

投資者切忌盲目高追，應仔細分析業績增長是否真正的增長，還是會計「造數」得來。

4、當懷疑產生時，想想品質方面的問題

如果一家公司營運不錯、負債率低、資本收益率高，而且股息已連續發放了一段時間，那麼，這家公司應該是理想的投資對象。格雷厄姆同時提醒投資者，不要因所持有的股票暫時表現不佳就急於拋售，應保持耐心，最終將會獲得豐厚回報。

5、規劃良好的投資組合

格雷厄姆特別提醒投資者，股市牛市時怎樣把資金調配也可以；一旦陷入熊市，投資者必須當機立斷，賣掉手中所持有的大部分股票和債券，僅保持25%的股票或債券，並持有足夠現金。

6、關注公司的股息政策

投資者在關注公司業績的同時，必須關注派息政策。如果一家公司堅持了長期派息，表示該公司良好及風險有限。

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●股神的良師

雖然投資環境不斷改變，但格雷厄姆所建立的智慧型投資原則，至今依然無懈可擊。格雷厄姆不僅是「股神」巴菲特的老師，更被巴菲特崇拜為一生的「精神老師」，巴菲特曾說：「我80%是流格雷厄姆的血。」可想而知地位是何等崇高。