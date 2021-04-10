阿里巴巴遭巨額罰款 專家︰壞消息盡出 可趁低撈貨
2021年04月10日 18:51
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（Getty Images圖片）
阿里巴巴(09988)同系的螞蟻集團去年11月上市觸礁，加上監管機構對其展開反壟斷調查，拖累阿里股價表現一落千丈，自高位累跌近三成。市監局周六(10日)終於公布對其處以巨額罰款，分析認為，拖累阿里股價的壞消息已盡出，後市表現可期，投資者反而應伺機吸納。
光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，今次罰款對阿里的財務表現影響有限，不會構成壓力。他建議，若周一(12日)開市後阿里股價仍然下跌，不妨趁低吸納，並強調「最緊要係知道罰啲乜」，因為當不確定因素消失，市場亦會放下戒心，股價可望反彈。
林氏指出，市場對於阿里須停止「二選一」壟斷行為、重整其金融科技業務等早有心理備準，相關消息亦已反映在之前股價表現上，今次處罰結果不算是額外的利淡消息。他還說，即使未來螞蟻集團重新上市，部分業務也可能要調整或分拆，但這也屬意料之中。
事實上，內地反壟斷監管不止針對阿里巴巴，騰訊(00700)、美團(03690)等亦是當局的重點調查對象。林氏認為，不少科技企業的反壟斷調查仍未有結果，尚須觀望監管部門的行動，股價仍多少會受影響。就目前而言，他相對看好阿里多過其他科技股。