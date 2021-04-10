阿里巴巴遭巨額罰款　專家︰壞消息盡出　可趁低撈貨

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，今次罰款對阿里的財務表現影響有限，不會構成壓力。他建議，若周一(12日)開市後阿里股價仍然下跌，不妨趁低吸納，並強調「最緊要係知道罰啲乜」，因為當不確定因素消失，市場亦會放下戒心，股價可望反彈。

林氏指出，市場對於阿里須停止「二選一」壟斷行為、重整其金融科技業務等早有心理備準，相關消息亦已反映在之前股價表現上，今次處罰結果不算是額外的利淡消息。他還說，即使未來螞蟻集團重新上市，部分業務也可能要調整或分拆，但這也屬意料之中。