神秘大戶押注「恐慌指數」上揚　美股7月迎大跌？

美股接連破頂，令俗稱「恐慌指數」的的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)不斷下跌，最新已跌至16.69點，預示美股波幅窄。然而，有神秘大戶大手買入VIX期權，押注7月份VIX大升，預示後市將出現波動。

每逢股市大跌，VIX都會大幅抽升，皆因該指數是衡量標普500指數期權的引伸波幅，當股市出現轉勢時，投資者往往會以期權作對沖，繼而推高期權的引伸波幅。因為VIX反映了市場的波動預期，每當股災出現時都會抽升，故又常被稱為「恐慌指數」。

VIX作為指數，本身亦有衍生的期貨與期權交易。據外電引述交易所數據，周四(8日)有神秘大戶大手買入了20萬張7月到期、行使價25點的VIX認購期權，每張期權合約平均作價為3.37美元；同時賣出相同數目、行使價為40點的VIX認購期權，每張期權合約作價約為1.3美元。

該交易所採取的是常見的「牛誇策略」(Bull Call Spread)，可簡單理解為交易者押注VIX會在行權日升穿25點，但不高於40點。

若以淨額計算，該筆交易價值逾4.14億美元(約32億港元)，由於當前VIX僅處於16.69水平，意味要該指數要上漲62.38%，至27.07點(其成本淨額為每張期權2.07美元)，才能夠「打和」。而假若後市無甚變化，到了7月該大戶將會輸盡其所投入的4.14億美元，如此豪賭自然引發了市場關注。