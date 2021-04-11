曜熊理財：穩健基金備受關注

數據顯示，美國聯儲局仍遠未達到就業最大化的目標。現時，美國失業率接近9%，相信通貨膨脹會在一段時間內增加，但這只是暫時性的，基本因素顯示不太可能出現持續的通脹飆升，未來融資狀況將會非常寬鬆。

觀看環球形勢，美國的復甦勢頭比其他國家更快，公共衛生危機仍繼續構成重大風險。世界經濟前景嚴重依賴於對新冠肺炎疫情的控制，全球經濟能取得實質性進展仍需要一段時間。這邊廂美股屢創新高，另一方面中港股市仍是較為波動。

近期，穩健基金受到關注，均衡佈局是穩健基金的重要概念。基金自上而下選擇行業，挖掘並投資於集中代表整個經濟發展趨勢的行業或主題，投資組合收益來源多樣，涉及科技、金融及醫藥生物等等。

在行業均衡佈局的基礎上，重倉持股也體現出較好的分散性。沒有過度集中重倉於單一或幾隻個股的情況。在穩健基金的均衡佈局策略之下，即使一家或幾家上市公司的股價出現波動，對整個投資組合的影響也不算太大。

優秀的基金不應該過度依賴於某一種市場主題或行業，因市場在不斷迅速變化，市場會在不同時段中出現反覆的大小波幅，投資應當是經常性留意每天新的市場狀況來修正對市場未來的預計，投資組合要應對未來的不確定性，才能保持基金穩健及不斷創新高。

曜熊理財策略董事馬煒喬