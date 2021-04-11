陳樂怡：疫情緩和 呢兩類股份料可受惠...
2021年04月11日 08:15
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同程藝龍3月份酒店及機票預訂情況有所增加。
美匯、美債息回軟，負面因素帶來的壓力減輕，加上A股表現輕微改善，滬綜指率先重上100天線，港股在復活節長假後挑戰29,000點。不過，港匯偏弱，反映資金流出香港。港股能否進一步向上，則視乎A股升勢及港股通流入情況，初步阻力50天線(29,253點)。
中國最大線上旅行平台攜程(09961)展開招股。事實上，公司下半財年營運表現已見改善，第3季重新錄得淨利潤，預期將會是旅遊復甦的受惠企業。不過，目前新股市場偏弱，加上公司早已在美國上市，上市初期升幅有限。
另一方面，建議投資者關注影子股同程藝龍(00780)，公司第4季盈利優於預期。在疫情緩和下，公司3月份酒店及機票預訂較2019年同期大增，且第2季有較多公眾假期，盈利改善勢頭料可延續。除了焦點股招股，吸引投資者興趣外，國內清明假期的旅遊數據強勁，同樣利好板塊短期表現。展望五一假期將會是板塊另一催化劑，航空股如南方航空(01055)同樣可受惠其中。
環球晶片短缺問題持續，晶片製造龍頭台積電近日宣布取消折價方案1年至2022年底，變相將晶片造價加價，亦反映晶片供不應求或延續至明年。另外，內媒報道中芯國際(00981)通知客戶，自4月1日起全面漲價，加價幅度約在15%至30%之間。而且，港股通南向資金積極流入晶片龍頭中芯及華虹半導體(01347)，預期短期股價表現續強。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)