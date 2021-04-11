陳樂怡：疫情緩和　呢兩類股份料可受惠...

同程藝龍3月份酒店及機票預訂情況有所增加。

美匯、美債息回軟，負面因素帶來的壓力減輕，加上A股表現輕微改善，滬綜指率先重上100天線，港股在復活節長假後挑戰29,000點。不過，港匯偏弱，反映資金流出香港。港股能否進一步向上，則視乎A股升勢及港股通流入情況，初步阻力50天線(29,253點)。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)