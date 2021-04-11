葉尚志：料受惠疫情後復甦 中信股份目標價8.5元
2021年04月11日 08:45
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港股有逐步進入反覆整理行情的傾向，恒指目前的主要上落範圍仍見於28,000至29,500點之間。一方面，近期一些市場風險，如中概股爆倉潮及騰訊(00700)大股東配股等，已出現了暴露釋放，情況有利市場進入階段性穩定期；但另一方面，港匯仍在延續由3月份開始出現的弱勢，最新報每美元兌7.78港元水平，是1年來最弱，資金有流出迹象。因此，綜合來說，港股是暫時穩住，但總體調整格局行情未可改觀。
中信股份(00267)是首季升幅最大的恒指成份股，累漲34%，相信是市場風格在2月份開始出現改變後，資金對於價值型股份明顯的多加關注，而在資金切換流入推動下，就給該股帶來刺激作用。
事實上，中信股份現時估值仍有提升空間，預期市盈率不足5倍，市帳率僅有0.37倍，而股息率亦可達6厘以上，屬於低估值、高派息的價值型股份品種。作為綜合企業，其業務範圍包括金融、資源能源、製造業及房地產等方面，相信可受惠疫情後的經濟復甦進程。建議可於7.3港元買入，目標價8.5元，止蝕位在6.7元。
第一上海首席策略師葉尚志