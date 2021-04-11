葉尚志：料受惠疫情後復甦　中信股份目標價8.5元

事實上，中信股份現時估值仍有提升空間，預期市盈率不足5倍，市帳率僅有0.37倍，而股息率亦可達6厘以上，屬於低估值、高派息的價值型股份品種。作為綜合企業，其業務範圍包括金融、資源能源、製造業及房地產等方面，相信可受惠疫情後的經濟復甦進程。建議可於7.3港元買入，目標價8.5元，止蝕位在6.7元。

第一上海首席策略師葉尚志