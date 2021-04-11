郭家耀：海爾智家前景樂觀　宜中長線吸納

集團持續堅持高端創牌戰略，聚焦本土化研發、製造、營銷的運營能力建設，人單合一機制保障各區域小微在疫情挑戰下的快速反應，依托全球採購、供應鏈、研發平台充分發揮全球資源佈局優勢，克服外部環境帶來的不利影響。

集團全年實現持續經營淨利潤113.23億元，按年增長25.5%，股東淨利潤88.77億元，增長8.17%。全年毛利率29.01%，同比下降0.59百分點，主要是上半年毛利率受疫情影響造成，隨着下半年收入規模持續快速增長、卡薩帝收入佔比持續提升，以及海外市場結構優化等因素，下半年毛利率提升0.3個百分點。銷售及管理費用率合計下降1.2個百分點，內地通過4個重構與6個上平台為切入點的數字化轉型實現提效，而海外通過規模效應提升及精細化運營，實現費用率優化。

市場關注原料價格上升對毛利率影響。管理層表示去年12月採取預先防範措施，公司毛利率在今年首季度可望保持穩定。管理層亦表示，年初至今，內地和海外市場都延續強勁的銷售增長勢頭，而持續的成本優化措施將進一步提高集團今年的利潤率。在銷售策略上，海爾在數字化平台上銷售空調及廚電解決方案，不再倚賴傳統經銷商銷售產品，今年規模將進一步擴大，有助提高利潤率。受惠於穩定的毛利率、持續的成本優化和經營槓桿，海爾業績前景展望樂觀，值得作中長線吸納。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)