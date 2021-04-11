陳政深：攜程之外的選擇...

最重要是公司全年錄得16.7億的正經營現金流，4個季度中，僅首季度錄得15億負數，同樣反映公司自去年次季度起已穩步復甦。而去年第4季度，雖然平均月活躍用戶及交易額，仍有按年4.8%及12.6%的跌幅，但公司的平均月付費用戶數目，按年上升5.9%，至2,870萬；加上年付費用戶，有1.8%的按年升幅，至1.52億人次，同樣反映各個營運指標已漸漸企穩。

據券商花旗資料，內地在清明期間旅遊需求已明顯復甦，預料五一長假可望進一步增長。目前環球主要國家仍實施限制通關或強制檢疫措施，當新冠肺炎疫苗持續普及，各國陸續通關，出國旅遊很大機會出現爆發性增長，屆時將利好此類股份。股份是次由15港元(下同)起步，已逐步接近19元前高位，短線或有回吐，投資者可考慮分注吸納，趁整固時在10天線附近收集，突破19元後再行加注，並以20天線為止蝕參考。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）