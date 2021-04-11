陳政深：攜程之外的選擇...
2021年04月11日 09:30
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攜程(09961)來港作第二上市，然而參考早前嗶哩嗶哩(09626)的走勢，投資者對第二上市的股份都有一定戒心。的確，第二上市股份的股價與美股聯動，其由定價日到上市日之間的時間差，對投資者而言就是風險，如果定價後美股股價急跌，投資者難以作出反應。攜程基本因素不俗，但寧可在其上市後買入，又或是直接在美股市場處理，考慮到資金成本及時間差風險，抽新股似乎並不划算。
港股市場上，另一隻可考慮的是規模相對較小的同程藝龍(00780)。公司在內地疫後復甦的大環境下展現強勁的恢復，去年第3季及第4季，收入分別有19億及18億元人民幣(下同)，按年跌幅為7.2%左右，較第1、2季的43%及24%跌幅大幅減少，而下半年收入更較上半年增長69%。
最重要是公司全年錄得16.7億的正經營現金流，4個季度中，僅首季度錄得15億負數，同樣反映公司自去年次季度起已穩步復甦。而去年第4季度，雖然平均月活躍用戶及交易額，仍有按年4.8%及12.6%的跌幅，但公司的平均月付費用戶數目，按年上升5.9%，至2,870萬；加上年付費用戶，有1.8%的按年升幅，至1.52億人次，同樣反映各個營運指標已漸漸企穩。
據券商花旗資料，內地在清明期間旅遊需求已明顯復甦，預料五一長假可望進一步增長。目前環球主要國家仍實施限制通關或強制檢疫措施，當新冠肺炎疫苗持續普及，各國陸續通關，出國旅遊很大機會出現爆發性增長，屆時將利好此類股份。股份是次由15港元(下同)起步，已逐步接近19元前高位，短線或有回吐，投資者可考慮分注吸納，趁整固時在10天線附近收集，突破19元後再行加注，並以20天線為止蝕參考。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）