嫌比特幣價格太波動？專家話買佢會係更好選擇...

美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase預定下周三(14日)在美國納斯達克上市。有分析指，與其大手買入比特幣等虛擬貨幣，投資Coinbase的股票可能是參與虛擬貨幣領域中，更為穩定的選擇。然而，由於交易量與價格往往密切相關，Coinbase的交易收入依然可能受虛擬貨幣市場波動影響。

比特幣投資者Validus Power財務總監Greg Foss表示，對於也購買股票的虛擬貨幣投資者來說，股票具有分散風險能力，當有一個非常有利可圖的交易平台，可以在另一個場所(證交所)進行交易的時候，證交所裡買方和賣方的流動，讓交易平台的股票受到虛擬貨幣價格波動的影響相對較小。

數據公司Delphi Digital主管Kevin Kelly則警告，尋求低波動的投資者可能會對Coinbase上市首周的交易抱持懷疑觀望的態度。他指出，預計下周開始Coinbase股票交易後會出現很大波動，但整體而言將和廣泛的虛擬貨幣市場方向一致。他認為，由於虛擬貨幣的持續擴張、資產價格下跌的風險降低，Coinbase是個相對低波動的投資目標。因此對於害怕虛擬貨幣劇烈波動，又想投資該領域的人來說，Coinbase是一個有吸引力的投資機會。