陳鳳珠：資金不足　難發力撐市

恒指反覆上升至29,000點關口，近日港匯略為轉弱，留意資金流向情況，惟預期資金並未流出港股市場，故投資者毋須過分憂慮。而中概股持續回歸本港市場，料新股市場繼續抽走資金，加上本港上市企業即將展開首季業績期，預期資金將流入個別股份或板塊，對大市的支持力或減弱。

另外，市傳內地去年12月起要求限制外資銀行從海外轉移至內地的資金額度，估計內地要穩定市場的資金情況，以防止資金過度流入引發風險，而近日人行的政策亦以穩流動性為主。由3月初至今，人行單日持續向市場作百億元人民幣的逆回購操作，操作量正正對沖到期量，反映人行維持市場的資金流動性合理充裕，未有進一步放寬。

由於近期地方債迎來發行高峰期，加上繳稅等因素導致資金流出銀行體系，估計4月份流動性可能漸趨緊張。早前市場預期人行或會於近期進行2021年普惠金融定向降準考核，但目前尚未有消息，而預計即使實施定向降準，所釋放的資金或有限。

除此之外，內地今年首兩個月的新增貸款按年增加16%至4.9萬億元人民幣，而人行表明今年銀行貸款總量以穩定為先，保持貸款平穩增長、合理適度，要求銀行今年的新增貸款與去年一致。由於今年首兩個月的新增貸款超預期，預期內銀今年餘下時間將要放慢貸款增速。由此可見，今年內地的資金面將會維持穩定，並不會出現特別寬鬆或收緊情況，料經濟將維持穩定增長。

其中內需將繼續成為推動經濟增長的動力之一，早前中國汽車流通協會表示今年3月份內地汽車經銷商庫存預警指數為55.5%，主要因經銷商加快進車，令庫存壓力增加。不過，由於今年全球的晶片短缺，預期上半年的汽車產量或受影響，因此庫存增加未必會對經銷商構成壓力。而部分內地車企已公布首季的汽車產銷數據，普遍按年錄得高雙位數增幅，反映內地車市處於復甦狀態。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)