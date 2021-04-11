鄺紫珊：印度股市具上望空間

自今年初以來，外資對印度都是超買，已流入近75.67億美元。雖然印度新冠肺炎病例人數仍高企，為全球第2高，確診總病例超過1,110萬人，故當地股市至近期整體表現仍然受壓。年初至今，升幅僅3%。展望後市，當經濟復甦，及政策面支持與資金面寬鬆下，印度股市未來仍有上望空間。

目前印度單日新增確診人數雖已下滑至1至2萬人左右，但確診率仍是持續低於可解封的標準。不過，隨着全球防疫措施經驗的累積，疫苗接種人數擴大，現時市場的焦點都放在解封後的經濟復甦情況，並對疫情的關注程度持續淡化，故股市也開始呈現反彈。

據了解，印度政府將投入大量財政資源以支持基礎建設，而近期外資持續流入，也有利帶動股市表現。該國基本因素沒有改變，內需市場仍然龐大，可支撐國內行業的增長。由於製造業供應鏈在區域上有所調整，都可有利突出當地的優勢，包括人工成本較低、稅務政策上的支持，其中電子業可望成為重點推動的行業。

事實上，印度基本面持續轉強，製造業PMI指數已連續7個月處於擴張水平50以上，這顯示當地經濟及企業活動已逐漸從底部恢復，而企業的財報也連續3季優於市場的預期，預料明年及後年的企業盈利可望有不俗的正增長。

印度經濟仍處於復甦階段，根據剛公布的新財政年度預算，決定大幅增加基建支出，作為刺激經濟的重要政策，而消費、原材料、金融、科技等行業也可以留意。另外，印度經濟增長率，可望於2021第1季轉正，並於第2季呈大幅增長，而相信第3季更可望重上高位。有投行預估2021年印度的GDP增長率將超過10%，可列為全球第1，由於全球股市的市盈率都在上升，印度相對於其他亞太股市的市盈率都不算貴，估值仍相對吸引。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊