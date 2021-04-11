【星期一‧炒啲乜】騰訊阿里接連出事　科網股勢危？

展望本周，美國白宮周初將就全球晶片供應短缺問題，與多間半導體公司及科企龍頭的代表開會商討對策；而中國內地將公布進出口等重要經濟數據，以上都對港股帶來影響，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【曜熊理財：穩健基金備受關注】

2、【陳樂怡：疫情緩和 呢2隻股份料可受惠...】

3、【葉尚志：料受惠疫情後復甦 中信股份目標價8.5元】

4、【郭家耀：海爾智家前景樂觀 宜中長線吸納】

5、【陳政深：攜程之外的選擇】

6、【陳鳳珠：資金不足 難發力撐市】

7、【鄺紫珊：印度股市具上望空間】