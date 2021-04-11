【星期一‧炒啲乜】騰訊阿里接連出事 科網股勢危？
2021年04月11日 11:00
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市場對經濟活動重啟前景具信心，美股道指及標指上日收市均創新高；惟中港股市續反覆，其中恒指於29,000點關備受考驗，新舊經濟股輪流向下走。要數近日焦點，非2隻科網龍頭股騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)莫屬了，前者被大股東Naspers旗下公司Prosus減持，後者則因涉違反壟斷法，被國家市場監管總局重罰182.28億元人民幣(約逾216億港元)，分析指此舉對一眾科網股起指導作用，更某程度左右相關板塊股價走勢。
另邊廂，又多一隻中概股來港第二上市，從事中國網上旅遊平台攜程(09961)正招股至周二(13日)止，每股招股價上限333元，該股一手入場費高逾1.6萬元，但觀乎近期新股表現一般，有興趣的投資者以現金認購至為上策。
展望本周，美國白宮周初將就全球晶片供應短缺問題，與多間半導體公司及科企龍頭的代表開會商討對策；而中國內地將公布進出口等重要經濟數據，以上都對港股帶來影響，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。
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