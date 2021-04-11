首季指標甲級商廈售價反彈4.5%　惟租金續跌

近月寫字樓市場表現略為回穩，但租售價表現分化。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，受到港島核心區多宗賣價回升的成交帶動，今年首3個月指標甲廈售價累積反彈4.5%，但受到空置率上升影響，甲廈租金反彈乏力，雖然租金按月微升，但累計今年首季租金仍然續跌0.6%。其中金鐘平均呎租按季跌6.4%，至47.3港元；灣仔跌幅更達9.3%，平均呎租報55.1元。

該行營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，近月受到工商舖撤辣帶動，不少已取得香港身份證的「新香港人」相繼入市，成為寫字樓市場新力軍，該類客鍾情核心區甲廈，令中區近期連錄多宗做價反彈買賣，帶動甲廈售價回升。然而，受到商廈棄租潮影響，寫字樓空置率上升，為租金帶來壓力，即使分散業權甲廈租金去年基數低，反彈也受阻，情況尤以非核心區及尖沙咀為甚，令租金明顯跑輸售價。

他又指，全球多國進行量化寬鬆，市場游資充裕，加上本港疫情最艱難時刻已經過去，預計商廈價格將會保持平穩。不過，寫字樓市場能否進一步反彈，仍需視乎中港何時能夠恢復通關。

該行指出，受到中環、金鐘一帶甲廈近期造價回升帶動，首季甲廈售價反彈4.5%，近期的成交包括金鐘力寶中心一個單位以每方呎2.75萬港元易手，做價較去年底回升約6%；同區遠東金融中心亦有單位成交價較12月份反彈逾15%。然而，甲廈棄租潮持續，不少大型金融機構相繼放棄辦公室樓面，令空置率上升，為租金帶來壓力。

該行數據顯示，首季中區甲廈表現較理想，其中，中環及金鐘售價分別為3.66萬及2.77萬，上升4%及4.6%，而上環升幅至超過14%。租金方面，中環最新呎租回升至60.9元，首季累錄12.4%進帳；上環首季亦升6.7%，最新呎租約50.5元。

尖沙咀及非核心區如東九龍則跑輸，其中東九甲廈租金累挫4.8%，最新呎租22.3元。至於尖沙咀，租售價期內均錄下跌，當中呎價跌5.6%至1.16萬元。