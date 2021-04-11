日本初創企Spiber人造蛛絲將在泰國生產

日本初創企業Spiber將在泰國開始量産從蜘蛛絲中獲得靈感的全新纖維原料。人造蛛絲重量輕，但結實耐用，而且不是來源於石油，可以進行生物降解，Spiber打算開拓服裝和汽車行業的需求。

Spiber誕生於2007年，是日本為數不多的獨角獸企業之一。而人造蛛絲是人造蛋白質材料「Brewed Protein」的原料。之所以選擇泰國作為第一個量産基地，主要是因為可以以低廉價格採購到原材料。

3月29日，在泰國中部羅勇府的Spiber工廠正式開業，年産能為幾百噸，是日本試驗工廠的100倍。預計今年底達到100%產能，「夢幻材料」將迎來真正的起飛期。

人造蛛絲首先瞄準服裝行業，其次瞄準汽車行業。泰國集中了很多車廠，這也是Spiber在那裏設立生産基地的原因之一。該企表示，從中長期來看，希望應用於座椅等車內部件。在各家車企競相通過車輛輕量化來提高燃料效益的背景下，輕量而結實的新材料受到關注。

泰國政府也對Spiber表示歡迎。泰國投資促進委員會秘書長馬碧雲表示，將對Spiber提供長期減稅優惠政策。

2020年底，Spiber通過將知識産權等無形資産和有形資産價值轉變為證券的獨特方法，從日本國內機構投資者手上籌到250億日元，將用於計劃2023年以後在美國投産的量産工廠。

Spiber的技術受到關注，但最大的問題是如何實現盈利。在2019財年，Spiber最終虧損約50億日元。但該企表示，希望在泰國工廠投産後盡快實現盈利。