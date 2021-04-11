中國積極推數碼人民幣　美國「嘆慢板」冇有怕

中國啟動人民幣數碼化試驗1周年，當局決定擴展試驗範圍。但分析師指出，無論人民幣是何種形式，都無法撼動美元的國際地位。

據報，人民銀行去年4月在4個城市啟動人民幣數碼化試驗，最近更將試驗範圍擴大到北京和上海等更多大城市，推動零售、批發和跨境支付等領域的使用。

中國亦想推動數碼人民幣國際化。人行官員表示，當局計劃在2022年冬奧期間，向來到中國的運動員發放數碼人民幣以用於消費。中國近期還提出了一套針對央行數碼貨幣的全球規則。

中國並不掩飾利用人民幣數碼化挑戰美元國際地位的決心。不過，經濟學家「潑冷水」，稱數碼人民幣不會撼動美元的國際地位，但可能會推動人民幣更容易用於國際交易。

相較於中國積極推廣央行數碼貨幣，美國則顯得更為淡定。波士頓聯邦準備銀行和麻省理工學院合作的數碼美元仍處於初期階段。

美國聯儲局主席鮑爾在3月曾表示╴對於央行數碼貨幣不必操之過急，聯儲局也不需要成為第1個推出數碼貨幣的央行。目前超過60%以上的全球儲備和85%以上的外匯交易都是美元；相較之下，人民幣在兩類交易中的比例僅佔2%。美元的主導地位很難被動搖。