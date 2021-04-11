港股前瞻：科企遭打壓及市場水緊 恒指難突圍
2021年04月11日 18:33
東網電視更多新聞短片
美股道指及標指上周五收市均創新高，然而本周港股備受多項壞消息困擾，料難以跟升。市場焦點落在阿里巴巴(09988)因涉違反了反壟斷法被內地當局重罰182.28億元人民幣，或拖累一眾科網股走勢，加上本地資金面轉弱，本周恒生指數有機會在28,200至29,200點之間徘徊，難有突破。
市場普遍認為，早在阿里因反壟斷法遭調查時，騰訊(00700)也被官方狙擊，包括一位副總裁被捕及旗下唯品會受到調查，故令市場瞬即聯想到騰訊可能在下一波受牽連。
除騰訊外，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，同處電子商務行業的京東(09618)、美團(03690)等勢受阿里事件拖累，而且一眾科網股在恒指比重大，港股在本周初下跌絕不為奇。除非股價跌至較低殘水平，否則他不建議投資者現階段低吸相關科技巨企股份。
至於「主角」阿里，有分析認為，內地當局宣布處罰後，可消除螞蟻集團自去年11月上市「撻Q」、集團被調查等不明朗因素，或有利阿里股價企穩。
不過，真正影響港股後市的因素離不開資金緊縮，港元匯價自3月開現疲態畢露，每美元處於7.78港元水平，顯示沒有大量資金流入，獨立股評人沈慶洪認為，美國國債孳息率上升，令資金回流至美元債，加上雖然中概股湧港，但缺乏令人趨之若鶩的優質股，故港股積弱實非無因。
他認為，只要大市總成交額每日不低於1,300億至1,400億元，投資者不必太需擔心市場水緊。另外，美債息上升對友邦保險(01299)、滙豐控股(00005)等金融股有利，資金由新經濟股返回舊經濟股，同樣可支撐大市未至於太差。