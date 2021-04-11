港股前瞻：科企遭打壓及市場水緊　恒指難突圍

至於「主角」阿里，有分析認為，內地當局宣布處罰後，可消除螞蟻集團自去年11月上市「撻Q」、集團被調查等不明朗因素，或有利阿里股價企穩。

不過，真正影響港股後市的因素離不開資金緊縮，港元匯價自3月開現疲態畢露，每美元處於7.78港元水平，顯示沒有大量資金流入，獨立股評人沈慶洪認為，美國國債孳息率上升，令資金回流至美元債，加上雖然中概股湧港，但缺乏令人趨之若鶩的優質股，故港股積弱實非無因。