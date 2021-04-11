美股泡沫愈吹愈大　冧市導火線會係...

市場對疫情緩和與經濟前景愈益樂觀，加上市場資金極為充裕，歐美股市以至虛擬貨幣均炒得熱火朝天，泡沫愈吹愈大。面對中美金融戰升級，投資者須提防一旦雙方擦搶走火，泡沫被戳破後釀成的巨災必難以估計，切勿亢奮。

【美股隨時大冧】

中銀保監主席郭樹清早前罕有地公開警告，歐美股市遲早爆煲，繼而禍及全球經濟。當前美股泡沫確實愈益嚴重，標指預測市盈率近22倍，是1990年代末期科網泡沫以來最高，但投資者仍然「未識驚」，股票基金過去5個月吸資額較過去12年的總和還要多，令人憂慮美股進入「融漲」(Melt-up)，即爆煲前的「終極升浪」，乃不祥之兆。

道指和標指上周五再創收市新高之際，美國銀行發表數據顯示，從去年11月以來，股票基金吸資額達到創紀錄的5,760億美元(約4.49萬億港元)，超越過去12年的4,520億美元總和，主因是美國超寬鬆貨幣政策及史無前例的刺激措施。除市盈率高昂外，其他的傳統見頂信號，例如散戶投資者調查和估值，均已亮起紅燈。

雖然投資者過去3周已向保本的貨幣基金注入超過1,200億美元，但美銀仍稱股票佔資產配置比率依然處於破紀錄的63.6%。

從技術分析來看，美股標指和反映歐洲整體股市的STOXX歐洲600指數均處於超買區域，兩者的相對強弱指標(RSI)位處70以上，預示未來容易受投資者獲利離場影響。通脹跳升及新冠肺炎病毒變種等，都可能是市場動盪的催化劑。

事實上，不少大行已作出警告，巴克萊表示，雖然對大市前景保持樂觀，但進一步上升空間已不大；德意志銀行預期，隨着經濟復甦步伐見頂，未來3個月股市料回落6至10%。

投資大師、黑石旗下顧問公司副主席韋恩認為，投資者可能是時候提高警惕，因通脹升幅會較預期為快，促使聯儲局收緊貨幣政策，很可能引發股市拋售；若當局加息以防經濟過熱，估計會觸發股市調整10%，甚至更多。他續指，只要盈利保持強勁及疫情受控，大市調整後將重拾升勢，年底指數或高於現水平。

提起可能觸發股市回調的通脹因素，聯儲局副主席克拉里達上周五表示，今年底的通脹數據將是判斷通脹上升趨勢是暫時性，還是持久性現象的關鍵，如果通脹年底沒有回落到2%，當局可能需要把通脹納入決策考慮。

【中美角力 企業變炮灰】

中美金融戰打到虛擬世界，繼美國支付服務公司PayPal創辦人泰爾警告，中國可能透過扶植比特幣(Bitcoin)以挑戰美元的國際地位後，比特幣支持者、數碼銀行Galaxy Digital行政總裁諾沃格拉茨(Mike Novogratz)亦預警，若美國不盡快推出數碼美元，將處於嚴重競爭劣勢，面臨「生存危機」。另有美國智庫機構指出，現屆美國政府的政策對在中國的金融機構影響更大。

比特幣近期曾創新高，影響力日漸擴大。據交易平台CryptoCompare資料，比特幣周日曾跌1.8%至59,563美元，仍屬高位徘徊。諾沃格拉茨表示，中國已在數碼貨幣領域打響頭炮，故美國推出數碼美元尤其重要。

事實上，中國在拓展數碼人民幣方面未停過。內媒報道，深圳上周六起至本月23日再推數碼人民幣試點，測試人數擴至50萬。未來深圳市羅湖區將積極引進及培育一批數碼人民幣研發應用機構，爭取數碼人民幣營運中心落戶；加快推進相關應用，探索政務、醫療、教育、交通及消費等全域試點，加快實現數碼人民幣收支系統全面覆蓋。

相比之下，美國在推動數碼美元範疇謹慎得多。聯儲局主席鮑威爾已明言不必操之過急，也不需要成為第一個推出數碼貨幣的央行。事實上，美元的國際地位暫很難被動搖，目前超過60%以上的全球儲備和85%以上的外匯交易都是以美元進行；人民幣在這兩類交易中的比例僅約2%。經濟師指出，數碼人民幣雖難以動搖美元的國際地位，但可能會推動人民幣更易用於國際交易。

縱使美國暫無意參與「數碼金融戰」，但不等同金融戰冷卻，其對華的強硬政策正持續。有分析更指，在與中國的對抗中，現任總統拜登的團隊更具戰略性、多邊性，且更有效，預期金融公司在中國業務上面臨的風險，將比前朝特朗普政府時期還高。

美國Cowen Washington Research Group的報告指出，在拜登政府下，中企將陸續在美國退市並在港上市，因拜登政府不太可能廢除去年國會通過的監管法規，且中國政府也不太可能允許美方檢查中企的審計資料。報告還預計，拜登政府將阻撓美國對中國銀行業的投資，擴大美國的投資黑名單，中企在併購美國金融企業上也會面臨挑戰。不過，美國不會取消中國持有的美債，因這將破壞全球對美債的需求，也不太可能限制香港的美元結算。