銀行未進取！二手4月估價升幅收窄　專家估難返高峰

住宅樓市買賣氣氛向好，銀行估價取態轉趨積極，東網追蹤20個大型二手屋苑單位，4月估價按月全線報升，但個別屋苑升幅出現收窄情況，若相比2019年樓市高峰期，更有15個屋苑仍低於當時估價水平。其中紅磡黃埔花園及荃灣綠楊新邨，估價較高位仍大幅下調。

資深投資者伍冠流認為，過去一個月銀行網上估價普遍上升，但看來並不容易升穿兩年前的高位，因現時市場氣氛始終不好，失業率高企不下，疫情雖放緩但依然存在。近期市況回升，主要依賴強烈的剛性需求所致，然而租金走勢回落，將難以支持樓價上升。

據滙豐銀行網上資料，統計本月最新估價數據，對比2019年5月樓價指數創歷史新高的月份，大部分屋苑估價未返「家鄉」。上述黃埔花園2期16座低層戶，實用面積約466方呎，最新估價約798萬元，較樓市高位時的873萬元，仍大幅低約75萬元或約8.6%。

太陽物業宏惠強表示，該屋苑近月交投活躍，4月暫錄約24宗成交，上月全月錄約36宗，包括11期10座高層A室，實用面積約505方呎，成交價850萬元，呎價約16,832元。他指出，業主叫價普遍貼市，現有約320個買賣放盤，入場費最低約640萬元起。

新界屋苑中，以綠楊新邨估價與高峰差距最大，屋苑K座高層單位，實用面積約582方呎，2019年市況最旺時估價約981萬元，而本月約910萬元，仍相差約71萬元或約7.2%。中原麥耀倫稱，該盤4月暫未有成交，而上月平均實用呎價約15,000元，近期業主開始出現反價情況，部分放盤叫價漸趨進取。

鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌太古城及奧運站維港灣3個市區盤，最新估價亦與約兩年前高位相距很大，差幅約5.4至6.7%不等。至於東涌映灣園及沙田第一城兩大新界藍籌屋苑，本月最新估價同樣較當時低約4.6%。

不過，由於近期樓市氣氛轉旺，若比較過去一個月的估價走勢，期內全數屋苑均錄升幅，但當中也有個別樓盤增幅顯著收窄。其中馬鞍山新港城J座高層戶，單位本月估價約676萬元，較3月初上升約1.5%，但較對上一個月錄約3.4%增長，升幅明顯收窄1.9個百分點。世紀21奇豐莊瑞生稱，上月馬鞍山區住宅買賣活躍，共錄235宗，是近年單月最多。據了解，新港城本月已錄至少6宗買賣。

至於長沙灣宇晴軒2座高層單位，估價增幅同樣按月收窄1.9個百分點，該單位實用面積501方呎，最新估價約960萬元，較對3月微升0.6%。

【十大屋苑交投挫】

二手交投回落，中原指出，過去兩日十大屋苑只錄19宗買賣，按周跌約24%，除鰂魚涌康怡花園零成交，荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城及沙田第一城，同期均只錄1宗交易。

鰂魚涌太古城錄減價個案。該行趙鴻運稱，屋苑周末錄2宗買賣，其中青松閣極高層H室套三房戶，實用面積1,114方呎，去年4月放售，累減220萬元，以2,460萬元沽出，呎價約22,083元。

業主叫價進取，準買家只能以高價入市，拖慢成交步伐。美聯葉偉林表示，青衣青怡花園2座高層B室，實用面積343方呎，本月初以650萬元放盤，減至628萬元兩房新高價沽，呎價約18,309元創屋苑最高紀錄，較2019年舊紀錄高約1.3%。

中原伍錦基亦稱，將軍澳THE PARKSIDE第1座低層B室四房戶，實用面積1,079方呎，減價20萬元，以1,880萬元成交，做價屬標準戶新指標，呎價約17,424元。

重磅業主出貨。消息透露，大坑海麗軒中高層戶售980萬元，呎價約2.27萬元，屬雙破頂成交。原業主區內持有多項物業，於上述屋苑曾持有多達7伙。