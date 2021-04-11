樓價UPDATES：投資者僅獲減10萬元購將軍澳新都城

投資者再度出手，僅獲減10萬港元，仍以840萬元購入將軍澳新都城三房單位作長線投資之用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地雲地利台A座高層2室，實用面積1,254方呎，套三房間隔，以3,720萬元易手，實用呎價約29,665元，新買家屬於用家，原業主於2016年12月以2,880萬元買入單位，持貨5年帳面獲利840萬元，單位升值約29%。

●北角雅景樓低層B室，實用面積約776方呎，以1,115萬元成交，實用呎價約14,369元，新買家為同區用家，入市作換樓之用，原業主於2008年1月以約468萬元購入，轉售帳面獲利約647萬元。

●北角半山天寶大廈中低層D室，實用面積約1,141方呎，三房連套房間隔，望海景，有車位，以連租約方式易手，成交價2,368萬元，實用呎價約20,754元，新買家為同區長線投資客，以目前租金計算，可獲約2厘多的租金回報。

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九龍區

●將軍澳新都城1期5座中層A室，三房間隔，實用面積約526方呎，以850萬元放盤3個月後，獲同區客接洽，議價後輕微減價10萬元，以約840萬元成交，實用呎價約15,970元，新買家為首置客，睇樓2次後拍板入市作長線投資。

●將軍澳維景灣畔5座低層D室，實用面積515方呎，兩房間隔，吸引睇好後市樓價走勢之同區分支家庭承接，成交價865萬元，實用呎價約16,796元，原業主於2009年4月以283萬元購入，是次轉手帳面獲利582萬元，升值約206%。

●啟德龍譽1A座高層F室，兩房間隔，望海景，實用面積約521方呎，以約20,000元放租1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約1,000元，以約19,000元租出，實用呎租約36.5元，新租客為家庭客婦，睇樓2次後決定承租。

●土瓜灣迎豐4月至今暫錄約4宗租務成交，較上月同期增加1宗，包括一個中高層B室，開放式間隔，向東南望海景，實用面積約185方呎，以約10,000元放租3星期，吸引外區客洽詢，議價後減價至以約9,000元租出，實用呎租約48.6元。

●土瓜灣欣榮花園3座極高層D室，實用面積約566方呎，兩房間隔，望內園開揚景觀，放盤約3日，即由原叫價808萬元，減至767萬元成交，減幅約41萬元或約5.1%，實用呎價約13,551元，原業主於1997年4月以約442.5萬元購入，持貨24年帳面獲利約324.5萬元，物業升值約73%。

●奧運站帝柏海灣2座中層E室，套三套間隔，實用面積約592方呎，以約25,000元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約2,000元，以約23,000元成交，實用呎租約38.9元，新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租。

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新界區

●青衣盈翠半島1座中層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，望海景，近日以981.8萬元沽出，實用呎價約18,881元，原業主於2016年3月以約630萬元購入，持貨至今5年帳面獲利約351.8萬元，物業升值近56%。

●荃灣麗城花園3月錄得14宗租賃成交，4月暫錄2宗，平均呎租維持約27元，屋苑2期9座低層E室，實用面積668方呎，套三房間隔，原先單位以780萬元放售，後來改變主意轉作出租，開盤即日火速獲同區家庭承租，月租18,000元，實用呎租約27元。

●屯門居屋兆康苑C座低層7室，實用面積455方呎，兩房兩廳設計，區內上車客的家人亦居住同屋苑，為方便照應，決定於已補價自由市場以462萬元購入自用，實用呎價約10,154元。

●屯門盈豐園1座低層H室，實用面積415方呎，兩房間隔，叫價500萬元屬項目最平放盤，吸引區內分支家庭客洽購，議價10萬元後，即以490萬元承接，實用呎價約10,807元，原業主為第一手業主，1993年1月以123萬元買入，自住28年轉售帳面獲利367萬元，單位升值近3倍。

●屯門居屋新圍苑B座高層4室，實用面積645方呎，三房兩廳間隔，獲區內換樓客沽出原本居住的兩房單位後，隨即購入上述單位，以增加居住空間，已補價自由市場成交價以633萬元，較開價累減37萬元，實用呎價約9,814元。

●屯門龍成花園3座高層D室，實用面積約508方呎，兩房間隔，近日以12,500元租出，實用呎租約25元，新租客為區內分支家庭，因感家庭空間不夠居住，所以於區內物色單位作新婚之用。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居2座低層C室，實用面積546方呎，三房兩廳間隔，區內客見單位內附裝修，毋須大執即可入住，加上業主考慮到雙方租期可以配合，因此有議價空間，累減1,200元，以每月12,300元獲租出，實用呎租為22.5元。

●元朗尚悅12座低層E室，實用面積約355方呎，兩房間隔，外望街景，原先叫價495萬元放售，經議價後減價8.11萬元或約2%，最後以486.89萬元成交，實用呎價約13,715元，原業主於2016年5月以320萬元購入，持貨約5年帳面獲利約166.89萬元。

●元朗好順泰大廈B座低層1室，實用面積約290方呎，兩房間隔，望樓景，叫價430萬元，經議價後減價12萬元或約2.8%，最終以418萬元沽出，實用呎價約14,414元，原業主於2011年6月以152萬元購入，持貨約9年，帳面獲利約266萬元。

●大埔太湖花園8座高層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，望內園景，原開價680萬元，放盤3個月，減價40萬元，減幅5.9%，獲用家以640萬元承接，實用呎價約14,350元，原業主於2007年1月購入上址，當時作價153萬元，持貨14年至今沽售，帳面獲利487萬元，單位期內升值近3.2倍。

●沙田九肚山寶松苑單號獨立屋，實用面積2,107方呎，以每月73,800元放租，減至72,000元租出，呎租約34.2元，業主於1998年以1,287萬元購入，是次租出可享近7厘租金回報。

●沙田第一城31座中層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，望內園景，放盤個半月，原先叫價600萬元，其後調整至570萬元沽售，累減30萬元或5%，實用呎價約17,431元。

●沙田第一城24座高層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，原先叫價625萬元，放盤3星期，以615萬元易手，實用呎價約18,807元，原業主早於1995年5月以168萬元購入，持貨近26年帳面獲利447萬元。

●馬鞍山中心3座低層A室，實用面積634方呎，三房兩廳間隔，望園景，放盤3個月，原先叫價890萬元，減價30萬元或約3.4%，以860萬元沽出，實用呎價約13,565元，原業主於2007年1月以248.5萬元買入，持貨逾14年至帳面獲利611.5萬元。

●馬鞍山雅典居3座中層D室，實用面積727方呎，套三房間隔，日前連車位以1,160萬元易手，實用呎價約15,956元，原業主於2007年以382萬元購入，持貨14年帳面獲利778萬元，單位升值約204%。

●馬鞍山居屋福安花園2座高層C室，實用面積431方呎，兩房兩廳間隔，享海景，原先於已補價自由市場開價598萬元，放盤1個月，減價15萬或2.5%，獲買家以583萬元承接，實用呎價約13,527元。

●馬鞍山居屋錦英苑錦達閣高層5室，實用面積401方呎，兩房兩廳間隔，望山景，已補價自由市場開價508萬元，放盤2個半月，減價33萬元或約6.5%，獲買家以475元承接，實用呎價約11,845元。