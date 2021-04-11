新盤UPDATES：多盤將推售　一手市況再升溫

多個全新大盤快將出爐，預期將帶動一手市況再度升溫，而各區銷售中樓盤的承接力保持不俗，無論市區以至新界區的單位均錄理想價成交個案。

●西營盤尚瓏本月暫沽6伙 套現近6660萬

踏入第2季，各區新盤魚貫登場。由富豪國際（00078）發展的西營盤尚瓏，剛過去周六(4月10日)開售30個單位，據一手銷售資訊網資料，即日售出4伙，售價介乎791.71萬至1,319.63萬元，連同月初以招標形式賣出的兩伙特色戶計算，項目暫已售出6伙，套現6,659.7萬元。

該盤日前截止接受認購，市場料共錄約130張入票登記。首批價單形式推售單位的間隔介乎開放式、一房及兩房，實用面積242至431方呎，折實售價由688.1萬至1,319.63萬元，呎價27,972至31,206元，折後平均呎價29,915元。首30名買家可獲贈「富豪薈」會籍，享有高達28萬元Regal Dollars回贈。

●將軍澳MALIBU極高層大戶2119萬元售出

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，剛售出1A座68樓A室，實用面積1,087方呎，間隔四房雙套連工作間設計，售價2,119.65萬元，呎價19,500元。據悉，買家為本地客，受單位海景吸引，購入單位自住。該盤至今累售1,594伙，套現逾149億元。而同系日出康城各盤推出以來已合共售出4,349伙，套現逾400億元。

●屯門帝御‧星濤連花園戶呎價2.2萬元獲承接

屯門區新盤特色戶做價理想。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·星濤，剛售出1座1樓單位03，實用面積195方呎，花園面積133方呎，成交價429.06萬元，呎價22,003元。項目於周六日兩天合共售出4個單位。

●凱滙第2期兩房戶呎售逾2.3萬元

●瑧頤三房單位成交價981.2萬元

新世界發展（00017）旗下元朗瑧頤，剛沽出17樓A1室三房戶，實用面積577方呎，成交價981.2萬元，呎價17,005元。項目開售至今共沽304伙，共套現逾17億元。