東盟去年輸美暴增！佔比20年首次越兩成

中美除了在金融戰互鬥外，另一戰線貿易戰的影響陸續顯現。隨着部分外資企業為保安全，將一些生產線遷離中國後，東南亞國家成為受惠者。

據日本海事中心統計來自日本、南韓、中國和東盟地區等18個亞洲國家和地區的來往美國運輸數字顯示，包括新加坡和其他7個國家在內的東盟國家，其海運貨量顯著增加。按20英呎貨櫃計算，去年來自東盟的運輸量達到401萬個，按年增長16.1%，首次突破400萬個大關，致使來自東盟國家的運輸量比重也增至21.9%，按年增長2.3個百分點，為過去20年之中首次突破20%。

報道指出，由於中美開打貿易戰，自2019年以後，部分企業陸續撤離中國，加上中國勞工費用上漲，形成中國以外設置生產基地的「中國+1」趨勢，即形成兩條供應鏈，當中尤以去年控制疫情理想的越南是最大受益者。越南去年發往美國的貨櫃海運量大增24.8%，達到199萬個，比重增至10.8%，首次達到兩位數；泰國的比重為4.1%，增加0.3個百分點。直至今年，東盟佔比有加速迹象，1月最新數據顯示，在發往美國的貨櫃中，東盟比重飆至23.3%。

至於中國內地，去年運往美國的貨櫃海運量雖達到1,081萬個，按年增加2.4%，但仍低於2018年中美貿易摩擦前的高峰約6.4%。去年運往美國的海運貨櫃中，中國佔整體比重下降0.9個百分點，跌至58.9%，為連續兩年低於60%。隨着世界供應鏈繼續有變，加上美國人「宅在家」，料東盟會持續受惠，因當地主要生產的家具及家用電子產品出貨量不俗，去年分別增長13.1%及29.4%。