東江集團：訂單上升反映內地復甦勁

模具被視為「工業之母」，翁氏表示，去年疫情爆發導致呼吸罩、電子探熱器等需求急升，推動醫療及個人護理模具訂單增長。另外，因物流受阻等因素，不少工廠將原先向外國採購的模具轉至內地供應商，集團亦乘機擴大內地市場。

翁氏坦言，有客戶遇上晶片缺貨問題，惟他解釋，在汽車業，模具都是用於新款車型，而目前各大車廠減產的多屬舊型號，故對模具訂單影響不大。他還表示，即使全球大宗商品漲價導致原材料成本上漲，集團也不受牽連，因訂單合約已包含原材料附加費，成本最終由客戶承擔。大宗商品周期起落屬正常，集團亦未擬囤積原料，因用於不同模具生產的鋼材均屬特殊訂製。

集團主席李沛良稱，疫情爆發後，不少製造業工人回鄉後未有重投勞動市場，令整體勞動力供應減少。目前內地製造業面臨勞工緊絀，集團亦須提供臨時津貼及其他福利。他認為解決勞動力不足的唯一出路便是智能化、自動化。

集團早前因疫情而暫停東南亞設廠計劃。翁建翔最新透露，已重啟越南建廠項目，主要服務消費電子客戶及終端客戶，預計明年正式投產。