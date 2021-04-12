東方日報B1：疫情贏家！澳洲樓價33年最勁　未升完

澳洲克服疫情衝擊，經濟迅速復甦，樓市成為最大贏家！據房地產研究機構CoreLogic數據顯示，澳洲全國樓價3月份急升2.8%，創1988年10月以來最勁漲幅，當中以最大城市悉尼樓價最搶鏡，市場人士相信，由於低息環境及房屋供求失衡情況持續，樓價升勢將有餘未盡。

悉尼樓價繼2月升穿2017年歷史高峰後，上月漲幅達3.7%，冠絕其他主要城市，樓價中位數單月進帳5.1萬澳元(約30.23萬港元)。以首季計，悉尼樓價累升6.7%，為2015年中以來最威。

除悉尼之外，霍巴特市、坎培拉、墨爾本及布里斯班樓價上月亦齊破頂。值得一提的是，由於之前於郊區避疫居往的民眾搬返就近工作的大城市，刺激澳洲主要城市3月樓價升幅一年來首次超越郊區，後者樓價同期上漲11.4%，主要集中於疫情爆發的早段。

回顧澳洲樓市去年中雖受疫情肆虐衝擊，但得益於央行大手劈息，把基準利率降至紀錄低位，令樓價調整幅度溫和，並有助降低按揭成本，為樓市最近掀起新升浪打下基礎。澳洲央行行長洛威上月承認低息環境助長樓價向上，但稱當局不會只針對樓價上漲而加息，而該行亦多次暗示2024年前不會上調利率，增強置業人士的入市信心。

當澳洲去年底疫情受控後，積壓的樓市購買力隨即釋放，與此同時，房屋供應持續緊張，3月放盤量較5年平均低25%，新增放盤與新成交比例為1：1.1。至於房屋買家不乏怕錯失上車機會的首次置業人士，紛紛蜂擁入市，進一步推高樓價。

CoreLogic研究主管勞利斯指出，澳洲房屋吸納量迅速，令整體供應保持低企，促使買家加快入市；美國華爾街大行高盛預期，澳洲整體樓價未來兩年再漲15%。

不過，澳洲樓價升勢過急也引起泡沫憂慮。國際貨幣基金組織(IMF)最近警告，一旦美國加息，將觸發估值過高的資產包括澳洲樓市遭拋售。惟美國聯儲局官員預測當地2023年底前不會加息，意味澳洲樓市沒有即時危險。

無論如何，澳洲監管機構及政界近期亦開始關注樓價走勢。澳洲央行於半年度金融穩定報告中指出，利率處於紀錄低位及樓價攀升，將構成過度借貸的風險，銀行業需警惕出現過度放貸的現象。至於澳洲在野工黨於2019年大選中主張打擊炒樓，雖然結果慘敗，但稱明年5月下次選舉時，對提出類似政綱持開放態度。

AMP高級經濟師Diana Mousina相信，當局下半年可能推出一些宏觀調控政策，措施有機會包括收緊按揭成數，以及限制收入對貸款的比率，為樓市降溫。勞利斯亦提到，上次悉尼樓價錄得如此強勁的季度增速要追溯至2015年6至7月，當時經過短暫急升之後，隨着當局對投資者放貸限制實施，樓價的升幅迅速放緩。

【就業反彈 IMF估今年GDP增4.5%】

樓市上漲需經濟扶持，而目前澳洲經濟確實看俏。國際貨幣基金組織(IMF)最新上調澳洲經濟展望，料今年國內生產總值(GDP)增達4.5%，無論是復甦速度或力度，皆勝於1月預測的3.5%。該機構解釋，看好澳洲經濟主因是就業市場和樓價反彈，將繼續支持消費，估計明年經濟仍會增長2.8%。

通脹方面，IMF預計今年澳洲通脹僅1.7%，明年也只會達1.6%，低於央行的2至3%目標區間，意味加息壓力甚低。澳洲央行上周亦重申，在失業率降低和通脹升至目標前，將維持寬鬆政策，未來3年不會加息，即繼續處於0.1厘的歷史低位。在必要時，更不排除進一步買債放水。該行也認為，如今澳洲經濟正在復甦，並且好於預期，今年和明年的經濟增長料超過當局估計。換言之，澳洲經濟正值「金髮女孩情景」，即經濟正處於景氣溫和復甦、但通脹又不過熱的好時光。

央行行長洛威強調，要做到通脹達2至3%，就需要薪金增長遠高於現水平。這將要大量就業機會，並需讓員工重返工作市場。

澳洲就業已有好轉迹象，據澳紐銀行數據，3月當地招聘廣告飆至12年以來最高，較2月增7.4%，較去年同期更升39.7%，達19萬個。該行估計，雖然澳洲仍可能有10萬至15萬人面臨失業，相當於現時就業人口的0.8至1.2%，但認為今年下半年失業率會回落。

澳洲本周四公布最新就業狀況，市場料3月失業率將降至5.7%，相比2月的5.8%略低，遠低於去年7月觸及的最高位7.5%。澳洲央行計劃將失業率降至4%或以下，提振薪金增幅和經濟增長。

【澳元兌港元有望漲至6算】

澳元匯價近期走勢平穩，上周五兌美元收報0.7622，兌港元處於5.92水平。展望後市，總部位於新加坡的大華銀行外匯策略師認為，澳元兌美元未來幾周可能會升至0.77左右，若收市能企穩該水平，可以上望0.7745，即澳元兌每港元或升見6算。

三菱東京日聯銀行也看好澳元前景，建議開好倉，入市目標位為兌美元0.7620水平，向上目標0.7895，止蝕位設於0.7460。在上周五計，澳元上望空間約3.5%，一旦成真，兌港元或高見6.13水平。

該行指出，基於全球經濟復甦範圍更廣範，並且不單一以美國為中心，這樣的樂觀情緒令到澳元前景看俏。隨着歐洲新冠肺炎疫苗接種的速度有望提高，加上中國經濟增長前景不俗，應該可以讓澳元兌美元緩慢地升值。

除此之外，澳洲將於本周四公布就業數據，該行認為就業人口增加的機會大於下跌，可以為澳元提供短期支持。與此同時，美國聯儲局就繼續「放水」進行了強而有力的溝通，相信直到今年底前後，當局才會知道即將到來的通脹上升是暫時還是持續，意味着至少在今年底之前，聯儲局也不會改變貨幣政策。

該行又相信，聯儲局會發出一致訊息，將會在未來一段時間內抑制債券孳息率，最終可能會讓目前的美元強勢逆轉，這會對澳元更有利，因為澳元的波動相對較大，又對全球經濟增長特別敏感，一旦美元偏軟，澳元的升幅會相對其他主要貨幣為大。

【為何監管機構不遏止樓價？】

綜合澳洲媒體指出，目前當地雖然仍受疫情防疫措施限制，但每逢周末各地都有排隊睇樓的人潮，很多單位由放盤至成交僅數天時間。此情景或令不少港人望而生畏，但現時為止，澳洲監管機構仍未出招管控，僅停留在「出口術」的階段。其中，澳洲審慎監管局(APRA)主席Wayne Byres在最近的兩次演講中表明，作為銀行業監管機構，其職責不是確保住宅樓價合理，而是保護銀行系統的完整性。

審慎監管局和澳洲央行稱，他們正密切關注貸款標準，並準備在惡化時採取行動，惟雙方現階段都不打算阻止這股樓市狂潮。

事實上，今次澳洲樓市熱潮主要由用家，尤其是首次置業人士推動。數據顯示，截至今年2月的過去一年中，住宅貸款激增近49%，首置者數目大增。由於利率低企，加上當地州和聯邦政府鼓勵首次置業，估計樓價升勢持續。對於許多首置者而言，供樓只較租金略高，某情況下甚至更低。

疫情重創經濟，澳洲央行也希望樓價和股市穩步升，藉資產價格上揚增加民眾財富及提振信心，推動消費和經濟可持續增長。目前央行亦面臨兩難：樓價升得愈高，往後愈難收拾；但若現在淋熄熱潮，或打擊民眾信心，尤其澳洲剛從近一個世紀以來最嚴重衰退中走出來，當地仍要靠「保就業」計劃支持。

央行救市板斧愈來愈少，亦不想實施負利率，故需依靠「財富效應」，若樓價及股市續漲，民眾更富有便會消費。再者，央行認為樓價升幅會放緩，因過去一年沒有外國人移民至澳洲，減少需求；第二是當地仍有大量新盤未開售。

【打工仔回流 悉尼住宅勢漲租】

澳洲樓價飛升，悉尼尤其火熱，勢帶動租務市場更旺。有當地專家呼籲悉尼的租客要警惕租金上調的時機快到，敦促他們要把握未來6至9個月的時間，盡快與業主磋商新租約，以免捱貴租。

隨着疫情緩和，有數據顯示，悉尼的租務市場已見底，整個大悉尼地區的獨立房每周租金中位數已從去年10月最低位的611澳元(約3,618港元)，升至655澳元(約3,878港元)；公寓租房市場目前的每周租金也從去年12月最低位的445澳元（約2,635港元），微漲至455澳元(約2,694港元)。

究其原因，據當地分析稱，主要是愈來愈多打工仔重回辦公室上班，使悉尼市區租客大規模外流的情況呈現逆轉，估計目前租客仍有6至9個月的時間享受「平租」時光，只要打後國際邊境重開，租金勢必上揚。

回顧今年2月，整個大悉尼地區的空置率上升0.1個百分點，至3.3%，僅較去年同期疫情未大爆發時高出0.4%；整個悉尼市區只按月上升了0.5個百分點，至6.3%，較去年7月高峰期的14.8%大幅回落。

當地地產代理透露，許多租客都估計平租的日子或很快結束，希望趁目前市況及早以更低的價格租到更好的房子，或者重新談判租金；有不少人更尋求簽訂3年租約來鎖定價格。

隨着悉尼樓價狂熱，促使更多人轉往其他地方搵樓投資。目前悉尼的平均樓價已經高出墨爾本大約18萬澳元(約106萬港元)，較布里斯班高出36萬澳元(約213萬港元)，更比珀斯高出40多萬澳元(超過236萬港元)。

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