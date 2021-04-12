中電谷新能源 對電費影響微

中電於最新業績提到，探索在香港興建海上風電場。他指，中電早於2010年便開始研究可行性，惟當時風車發電能力比現在低很多，導致產量無法維繫建設及日常固定成本。然而，隨着技術趨向成熟，風車的風輪直徑增大令效能提升，同時安裝成本亦降低，在港推行海上風力發電的經濟效益和可行性已提高。中電將在成本管理方面進行研究，確認後就可能會在2023年向政府提交建議；若獲批，會在截至2028年為止的下個5年發展計劃開展有關工作。

他強調，興建新基建屬長線投資，並會按建造年期攤銷投資成本，一般需時30至50年，故對電費的影響較想像中小，不及燃料價格。電費調整要視乎國際燃料價格走勢，去年由於油價下跌，與其掛鈎的天然氣價格因而有一定緩解，惟難以預計疫後油價上漲情況，天然氣未來價格走勢為最大變數。若完全不用再買化石燃料，電費反而會更穩定。

他續稱，由於香港發展可再生能源受土地限制，中電樂意在地理鄰近的大灣區進一步投資，屆時電力可輸往香港。若中電於項目有權益、兼能同時掌握電力傳輸環節，繼而保障供電穩定，香港增加可再生能源發電，就不能說成能源供應進一步依賴內地。

內地國營電力公司紛紛宣布未來幾年的可再生能源建設，惟藍凌志稱，中電無類似目標。公司本已是內地最大的外資可再生能源發電商，中國政府推動「碳中和」是很明確，碳排放交易等很多措施陸續出台，但他多年來一直希望見到的清晰是指運作如何，也要評估項目與電網消納能力之協調，理想的話就會加碼投資，目前只是「稍作停頓」作觀望。

澳洲業務方面，集團旗下EnergyAustralia(EA)早前宣布其供應全國8%用電需求的雅洛恩燃煤電廠提早4年於2028年退役，作為替代的工程乃於2026年或之前完成興建容量達350兆瓦的新大型電池蓄能系統。這是否意味着中電之後要大灑金錢擴展當地可再生能源發電產能，以維持其在批發市場的份額？

藍凌志稱，澳洲的可再生能源資源充沛，風電十分廉價，政府正興建很多風電場，日後中電可直接向政府購買電力，反而保障電力供應穩定所需的儲電能力仍不足，中電在此領域能為當地能源轉型發揮更大價值。政府提供的資助足以大規模建設更多組電池，EA並不打算僅靠一組電池的存儲容量，便完全取代約1,400兆瓦的燃煤電廠。

另外，他指，中電無意單單因成立120周年而派發特別股息。

●天然氣僅過渡 終須靠氫能

不過，他指出，即使2050年前氫氣可以完全取代天然氣在香港發電燃料中的角色，現有燃氣發電機組可以逐漸改用為氫氣發電。

現時氫氣燃料主要是石化行業的副產品，本質上不算環保，因此長遠要讓綠色氫氣普及，也就是推廣將水電解氫氣和氧氣的生產方式。他指出，現階段綠色氫氣在減低碳排放的過程中主要扮演能量儲存的角色，若風力及太陽能等可再生能源裝機產出的電力過剩，就用來電解水分，這些能量於是改以氫氣的形式保存下來，不致因為無處消納而被浪費。

藍凌志續說，氫氣發電起初階段的成本可能很昂貴，但與其他可再生能源一樣，可望隨着行業規模漸漸擴大，其成本也會下降，在目前已有技術下，相信過渡過程會非常順利。