退休理財唔使懊「老」

雖然最近美國債息飆升，導致股市調整，不少準備退休的投資者因擔心股市動盪而不敢入市，但根據市場「多空循環原則」，股市總能在中長期止跌回升，加上一些高息股及具發展潛力的板塊回調，可謂是退休理財投資趁低吸納的好時機。除了股票，應如何分配以下各類型的退休資產？且看專家建議！

●MPF忌太保守 回報勢輸通脹

強制性公積金(MPF)自2000年實施以來，截至2020年底的年率化回報為4.8%，高於同期通脹率的1.8%。當中，平均回報最高是股票基金，年率化回報為5.4%。投資者要按自己風險承受能力選擇強積金的投資策略，若只會逃避風險，投資於過分保守的基金，長遠而言強積金累算權益就很可能跑輸通脹。

較年輕的投資者，由於距離退休仍有很長時間，不必太着眼短期市場波動，目標是確保投資組合的購買力不被通脹蠶食。另外，投資組合的回報及通脹率都應以長線計算，譬如5年或10年。至於即將退休投資者，應確保已賺到的回報不受短期市場波幅影響。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指，雖然近期市況反覆，但相信未來一年經濟重啟的機會大，故投資者最好配置大量股票基金。年輕人可將組合調整至全數投資於股票，其中一半為環球股票基金，另一半為最能受惠經濟復甦的市場，如美國及新興市場基金，各佔組合的四分之一。即將退休人士則可持有六成環球股票基金，其餘四成是貨幣基金，需視乎市況復甦程度再自行判斷是否加碼在股市。

高富金融集團常務董事謝禮健建議，年輕人應以股票為核心投資組合，因年輕人距離退休還有一至兩個經濟周期以上。當然，投資者應該隨着年齡增長而調整，並且可以選擇懶人基金，毋須作出任何指示，投資風險便會隨成員接近退休年齡逐步降低。投資者亦可以自行在接近經濟周期的高位，下調股票比例。

●靠銀行股收息未必一勞永逸

準備退休一族，即距離退休年齡僅5至10年的投資者，最好採用多元化資產配置，例如全球型的股票、平衡或債券型基金，投資範圍涵蓋全球數百隻甚至一千隻優質、高股息股票及固定收益類型債券。

謝禮健指，目前市況很難像以往一樣買個股坐定定有息收，當中涉及不少意料之外的因素，例如滙控受政治因素影響，導致股價下瀉。不過，投資者可在市場上挑選一些高息穩陣、不同行業的股票，包括公用事業及金融股。

投資個股面對的風險難以估計，而買指數型基金的風險較小，主要跟隨外圍市況，他建議可共同操作，如買入追蹤恒指、標指的交易所買賣基金(ETF)。至於風險承受能力更高的投資者，科技型ETF或產生較高的回報。

陳炳強指，雖然臨近退休人士買收息股、工業股等非常合理，但市場正在憧憬經濟復甦，不吼收息股，故短期股價會下行。不過，他贊成投資者買入基本因素好、現金流及派息穩定的股票，特別看好銀行業復甦，而內銀股雖不是一帆風順，但其業務可壟斷市場。

他又指，長線投資者可待股價再跌才入市，不必過分關注股價升跌，因為股票可作長期收息。不過，切勿全部買入銀行股，可考慮其他板塊，如小注買入科技股，以分散風險。

●勿持大量現金 免購買力縮水

雖然現金可以讓人覺得安心，但通脹在未來數年將降低現金的購買力，若持有過多現金，將較難應付長遠的退休生活。此外，商品價格往往呈現長期上漲的趨勢，如果繼續只持現金及儲蓄，反而令資產「縮水」。

陳炳強指，雖然對於準備退休的人士，手持部分現金或是不錯的選擇，但現時存款利率十分低，沒理由坐吃山崩，故必須進行投資，才能獲取回報。

謝禮健指，一般的投資者最好保留6至12個月的薪酬作應急之用，年紀較大的投資者保留多少現金需考慮工作穩定性，另外，需考慮保險是否足以應付日後醫療開支，從而釐定現金流要求高低。

●商品市場較波動 避險揀黃金

雖然債息上揚導致金、銀等大宗商品上月表現偏軟，但疫苗推出有利經濟復甦，再加上更多的刺激措施，有利商品資產未來跑贏大市。

陳炳強指商品市場前景好，油價居高不下，若經濟好轉，白銀和銅能受惠工業用途，未來價格料上升。不過，買期貨的波動性大，他建議計劃退休的投資者控制投資比例在一成內，因每次變幅可達兩成以上，容易造成高買低賣。

謝禮健對商品市場有所保留，因其波動性太大，而且石油、棉花及銅等商品牽涉的因素眾多，一般投資者未必能應付投資，對於十分有興趣的投資者，不妨選擇最簡單的黃金交易所買賣基金(ETF)或紙黃金。金價走勢雖受經濟復甦影響，但若美元貶值可利好金價，預備退休的人士可作貨幣對沖。

●看好中國經濟 可候低買人幣

近期美元升值，而美元與港元掛鈎，故港元應不會出現大幅貶值的風險。不過，投資組合最好持有部分人民幣和美元。持有人民幣是因為既可作投資，也可用來消費。至於持有一些美元，是因為以防萬一出現脫鈎，而港元貶值，美元資產可以對沖部分港元下跌的風險。

陳炳強表示，外匯升跌牽涉多個因素，頗難掌握，準備退休人士不宜重注。若要投資外匯，只應以存款為限。美元最近表現強勁，變相港元亦偏強，而其他貨幣下跌，故手持外匯不會大賺。手持美元雖不會蝕底，但唯一用途只是當美元與港元脫鈎時，能保障投資者的購買力。

雖然有計劃移民人士應慢慢轉持外幣，但目前美匯指數正在上升，應候低才吸納心儀貨幣。至於以槓桿買賣外匯，放大的波幅導致極高風險，不宜準備退休的人士。

謝禮健指，若投資者想將港元轉成美元，在經濟上暫未見必要性。不過，他認為投資人民幣等同對中國經濟前景及貨幣需求有信心，即將退休人士的投資組合中持有一部分的人民幣資產亦不足為過。

●虛擬貨幣風險高 易招損失

虛擬貨幣「一哥」比特幣的價格早前曾升穿6萬美元，許多投資者樂觀預測年底前有機會飆至10萬美元。與去年初相比，比特幣的累積漲幅已經達到10倍。不過，比特幣波動性極大，不管是以價格漲幅或波動性來判斷，其都被稱為史上最大的泡沫之一，故臨近退休的投資者不宜沾手。

謝禮健表示，投資比特幣需視乎投資者心態，假如投資者能把比特幣視為投機的工具，兼能承受大跌風險，的確能製造話題，有可能大幅提高回報。相反，若從基本因素而投資，相信虛擬貨幣能變成實體貨幣則言之尚早，因為目前只有小部分投資者參與，社會亦未能達成共識。此外，比特幣的波動性太大，並存在監管及法例的問題。