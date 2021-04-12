中信証券：新零售利好雲服務供應商

電商SaaS(軟件即服務，雲服務主要類型之一)是內地消費領域產業互聯網的標桿應用，孕育出具稀缺性的原生型SaaS廠商。在視頻號、跨平台等趨勢下，該行業有望持續快速滲透，為業內廠商提供發展的環境。依託網上營銷及產品復用的經驗，業內廠商有望進一步引領網下門店SaaS市場的突破。

2019年內地平台電商市佔率超85%。未來，平台型電商SaaS廠商預計將把握兩大趨勢，一是產品維度，面向商家的多樣化營銷拓展產品種類；二是客戶維度，面向商家的多平台開店需求，加速跨平台發展。

網下門店數碼化較線上電商商家相比具有更廣闊的市場，成為電商SaaS廠商的下一個戰場。據我們測算，中長期網下門店SaaS年度收益市場規模整體可達數千億級別，短期內頭部連鎖企業可貢獻超百億元年度收益規模。依託門店網上網下一體化的需求，電商SaaS廠商已佔據網下的先發優勢，目前正通過加碼投資、深化業務模式等方式持續發力。

至於風險因素方面，中小商家續約率提升不及預期；社交電商平台自有免費工具影響電商SaaS廠商產品滲透；網下門店拓展及盈利性不及預期。

投資建議，電商SaaS是內地SaaS行業的標桿賽道，看好電商SaaS在視頻號、跨平台等趨勢下的持續滲透，依託網上營銷及產品復用經驗，預計將進一步打開網下門店SaaS市場的空間。重點推薦中國有贊(電商SaaS龍頭，轉板開啟新征途)、微盟集團(發力新零售SaaS，大客化戰略成效顯著)、光雲科技(688365.SH，平台型電商SaaS，自研+收購開啟多品類複製)、石基信息(002153.SZ，大消費SaaS版圖全面布局，酒店及零售領域優勢明顯)。

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