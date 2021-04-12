中金公司：內地消費主題基金跑贏大市

中國居民資產配置正在迎來轉折點，而公募基金近幾年也逐步成為居民投資金融風險資產的重要工具。隨着公募基金數量增加，產品類別日益豐富，如何挑選合適的產品成為主要問題。本文將嘗試從消費行業出發，為投資者梳理消費主題基金的投資和篩選邏輯。

消費相關行業日趨重要。中國經濟結構正在轉型，相對「舊經濟」而言，以消費、科技等驅動的「新經濟」倍享轉型紅利。眾多領域中，消費相關板塊無疑是「新經濟」中重要組成部分，以萬得一級行業中日常消費行業及可選消費行業對「消費」企業進行定義，發現消費企業於A股市場中日趨重要，具體表現為兩個方面：

首先，A股市場消費企業佔比提升。市場擴容下，A股上市消費企業數量亦穩步提升，2008年尾上市消費企業數量不足400家，而截至2020年2季度尾，已增至逾800家，流通市值佔比亦提升近5%。

第二，消費相關行業中公募基金持股比例高。公募基金持股比例雖然受多重市場環境影響，但從近年行業持股比例看，日常消費行業與可選消費行業公募基金持股比例基本維持上升趨勢，2017年起提升趨勢有所加快。截至2020年上半年，公募基金於日常消費行業持股比例僅次於醫療健康行業，可選消費公募持股比例亦位居第四名。

以日常消費為代表的消費企業近年表現可圈可點。近年消費企業於股票市場中的優異表現某程度上引證了行業於經濟結構轉型中所享紅利，消費企業股價突出表現可追溯到2014至2015年牛市，雖然日常消費行業和可選消費行業表現不及資訊科技行業或醫療健康行業，但整體仍表現出較強彈性。而2015年爆發股災後，以日常消費為代表的消費企業表現強勢，截至今年第一季度尾，日常消費行業年率化收益約20%。

此外，基於跟蹤基準識別被動與指數增強消費基金，被動指數與指數增強基金均有明確的跟蹤基準指數。通過對基準指數的持股分析，以消費行業佔比50%及80%劃分弱消費偏好與強消費偏好產品。同時，通過聚類的方法進一步劃分消費子行業偏好。截至2020年底，消費行業被動產品共有18隻，對應產品規模804億元人民幣(下同)。指數增強產品規模相對較小，不足10億元，數量僅為兩隻。

主動基金可分為主題和非主題基金，主題基金通常有明確的投資領域，可根據投資目標和實際持倉篩選消費基金；非主題類基金則考察過去3年消費行業平均持倉。截至2020年6月，主動消費基金共有51隻，產品總規模逾千億元。

指數基金強調Beta屬性及跟蹤誤差。被動指數基金更強調Beta屬性，不同消費基金在個股和細分行業暴露不盡相同，除此之外跟蹤誤差、流動性、費率等也是重要評價指標。指數增強產品則強調風險調整後的超額收益。

主動基金注重持股風格與管理能力。從基金風格(諸如持股集中度、換股比例、持股風格等)及管理能力(擇時能力、選股能力、個性化交易等)兩個維度對主動基金特徵進行刻畫，從而挑選出合適產品。

若以中證內地消費主題指數作為定期投資對象，自2005年底至2021年3月，定期投資次數為183次，內部收益率為15.21%，遠高於定期投資滬深300指數。假若於指數估值較低時進行定期投資，5年的內部收益率將由10.03%進一步上升至14.06%。

主動基金持股風格及管理能力雖然均直接影響基金表現，但影響效果不盡相同，如高持股集中度在帶來高Alpha同時會帶來高異質波動，順境管理能力強的基金逆境下往往表現平平等。若嘗試從限制行業偏離出發，以最大化Alpha為目標構建組合，2016至2020年的年率化收益率達33.58%，對應波動率為20.03%，風險調整後收益遠高於業績基準，同時跑贏主動消費基金等權組合。

消費子行業輪動組合亦有超額回報。基於輪動模型對消費板塊內部子行業進行進一步細選，能夠大幅提升持倉收益。每期挑選最看好的兩個消費行業持有作為消費精選行業組合，從2010年2月到2021年3月，年率化收益率可達16.3%；而同期全消費板塊行業等權基準的年率化收益率為8.3%。消費精選行業組合年率化超額收益率達7.2%。

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