道指期貨偏軟　金價企1741美元

●美匯指數跌至92.18；港匯處7.7778；離岸人民幣(CNH)升至6.5596；美元兌日圓報109.72；歐元企1.1896，英鎊反覆處1.3708。金價跌至1,741美元。布油漲至63.27美元，紐油報59.59美元。比特幣於5.96萬美元上落。道指期貨下跌。

●道指和標指上周五(9日)均創收市新高。道指收報33,800點，升297點或0.89%，連升3日；標指收報4,128點，升31點或0.77%；納指收報13,900點，升70點或0.51%。

●外媒報道，美國參議院的競爭政策、反壟斷和消費者權益小組委員會中的兩黨領導Amy Klobuchar和Mike Lee上周五抨擊蘋果公司(Apple Inc)拒絕就即將召開的反壟斷問題聽證會上派出代表參與。

●美國總統拜登發布今年1月入主白宮以來的首份預算提案，目標將2022財年的財政預算提高8.4%，至1.52萬億美元。

●美國3月生產物價指數(PPI)按月升1%，升幅大過前一個月和市場預期的0.5%；按年則升4.2%，創2011年9月以來最大漲幅，亦較前一個月的2.8%加速，反映經濟重啟和政府增加開支的影響。

●驚！美國失業半年的人達400萬，佔比直逼大蕭條。

●港股ADR指數上周五收報28,680點，跌17點或0.06%。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,650點，升16點，低水49點，成交10,475張。

●紐約5月期油上周五收報每桶59.32美元，跌28美仙或0.47%；布蘭特6月期油收報每桶62.95美元，跌28美仙或0.39%。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,744.8美元，跌0.8%，全周計累升約1%。

●英國富時100指數上周五收報6,915點，跌26點或0.38%；法國CAC指數收報6,169點，升3點或0.06%；德國DAX指數收報15,234點，升31點或0.21%。

●歐洲央行行長拉加德表示，歐洲經濟復甦緩慢但尚未脫軌，相信下半年區內增長非常強勁，且前景「一片曙光」。