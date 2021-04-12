中信証券：能源化工業新勢力崛起

在內地「碳中和」政策的推動下，氫能或逐步走上能源舞台，在傳統高耗能工業技術革新、交通、儲能、建築領域都將有豐富的應用，預計未來30年，氫能的整體需求將大幅增長。在這一場新興比併中，形成先發優勢及具備關鍵技術的公司有望創造長期價值。

氫能是一種清潔脫碳、應用場景豐富的二次能源，也是可再生能源儲存和轉化的理想載體和媒介。遠期「碳中和」實現的過程中，氫能的地位將愈發重要，在傳統工業、交通、建築等領域脫碳中有望扮演重要作用。在氫能源獲取成本不斷降低的條件下，有望逐步走上能源舞台，我們預計2050年氫能在能源結構中的佔比有望超過10%。

目前內地氫氣需求約為2,000萬噸，消耗以化工行業為主。預計未來10年，燃料電池商用車、船舶等交通領域用氫將貢獻需求增量的40%，2030年之後向「碳中和」邁進的過程中，鋼鐵等高耗能工業及交通領域的用氫需求將進一步加速，預計到2050年氫能需求量或超過1.8億噸，需求擴張有望接近8倍。

氫能供給端目前主要以化石能源副產氫氣為主，其主要優勢是成本低，較清潔能源電解水製氫低約50%。低成本的化石能源製氫成為氫能應用推廣導入期不可或缺的條件。待商業模式穩定以及新能源發電成本逐步下降之後，預計2030年前後，新能源電解水製氫成本或「平價」於化石能源製氫，「綠氫」的普及有望大規模推動，其關鍵推手在於燃料電池和電解槽設備的效率提升。

風險因素方面，關鍵技術進展緩慢；產業支持政策落地低於預期。至於投資策略，建議聚焦形成先發優勢及具備關鍵技術的公司。目前氫能處於產業的導入階段，各領域的新興應用正經歷「從0到1」的突破期，布局、參與氫能板塊的上市公司數量也快速增加。在這一新興行業中，我們判斷能源化工領域轉型較早的龍頭公司在資金實力、科研投入和資源整合上會略勝一籌。

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