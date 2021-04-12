潘梓生：金價1780美元阻力大

近期市場焦點仍然落在美國債息之上，在美國聯儲局宣布暫停續期補充槓桿率(SLR)後，美國債息不跌不升，反映孳息率漲勢可能暫告一段落。另外，市場通脹預期仍然高企，相信通脹很快會由商品價格傳導至實質物價，並將維持一段時間。

食品價格將是推升通脹的元兇，除了穀物期貨在近幾個月急升之外，棉花，甚至是瘦豬肉均出現了超過一倍的升幅，通脹前景將仍然是市場今年的投資主題。

雖然孳息率升勢趨緩，但通脹前景堅實，將有望令實質利率繼續趨向負數，並支持金價回升。短期債息可能仍有上升空間，然而，聯儲局已多次強調無意退出購債步伐，亦無意加息，加上議息會議上完全沒有加息及退市的議程，再者對通脹前景嗤之以鼻，這些都是市場加息預期中未有考慮的，並應對債息帶來一定壓力。

金價兩星期前已迅速由1,680美元的重要支持位回升，並創超過一個月的高位，走勢已有所轉強。短期而言，金價雖有望繼續向上挑戰1,780美元的阻力位，但屆時遇到的阻力甚大，除非美國10年期債息能夠回落至1.4厘附近，否則金價將仍於1,740至1,780美元之間先行整固。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生