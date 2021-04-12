陳偉明：港股維持上落格局　50天線阻力大

復活節及清明節長假期過後，港股仍然是上落市格局，相比起近期持續破頂的美股明顯處於弱勢。美股表現強勁主要因為疫苗接種進展及經濟數據向好。另一方面，聯儲局主席鮑威爾認為通脹僅屬暫時性，並且有意在未來一段時間繼續維持寬鬆貨幣政策，而總統拜登又計劃推出大規模基建計劃，加上早前拖累科技股表現的10年期美國債息升勢又轉趨緩和，在通脹憂慮減低及市憧憬經濟復甦的兩大因素下造成美股強勢表現。

相反，內地通脹上升，市傳人民銀行正在緊縮銀根，人民幣轉弱原本已經影響港股及A股表現，而騰訊大股東減持加上內地加強監管科網企業等消息更進一步限制大型科技股升勢。 重點是資金傾向流入美股多於港股及A股，短期來說，筆者認為港股在50天線大約29,200點有頗大阻力。

策略上，傾向以淡倉為主要策略，在期指接近29,200點或跌穿上周四(8日)低位28,371 Long Put 即月價外600點恒指期權。如期指本周內能成功陽燭收市升穿50天線，則淡倉止蝕，隨時反手高追Long Call。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明