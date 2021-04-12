阿里巴巴：182億人幣罰款將在首季帳目反映　券商點睇？

阿里財務長武衞則補充，公司已保留超過10億人民幣的年度支出，為執行措施的費用；而182億人民幣罰款將在三月份季度，反映在通用會計準則收入。

4月10日，阿里收到國家市場監督管理總局對集團作出行政處罰決定，當局自去年12月20日起就《反壟斷法》對公司作出調查。局方的決定顯示，反壟斷調查已結束，結論是公司違反了《反壟斷法》第十七條第一款第(四)項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

經過反壟斷的輔導及作出罰款決定後，當局公布以下行為：第一，阿里巴巴為平台營運者，不應阻止商家在其他平台競爭者營運或宣傳，當局為此提供行政指引，讓公司採取全面的計劃，包括嚴格履行平台營運者責任及強化內部監管，保護商家及客户的利益；第二，向公司作出182億人民幣的罰款，為公司2019財政年度國內收入的4%，根據《反壟斷法》的描述指罰款可高達收入的10%。蔡氏指公司接受處罰決定，並不計劃就決定上訴，會履行社會責任、遵守法律及強化內部監管系統。

監管當局的行為明確肯定了公司的營運模式，平台經濟對國家經濟成長有所貢獻，亦促進創新，條例亦能確保行業的公平競爭，為商家及消費者帶來好處。處罰決定亦給予公司在反壟斷法中某幾項目的指引。

全球投資者應視大規模的科技企業為經濟成長帶來不少貢獻，尤其國策主張數碼經濟，公司為推廣政策的中介。

阿里執行長張勇指出，公司身為全中國最大的電商平台，擁有數萬億的用户及商家，每位客戶每年購買力達9,000元人民幣，能向所有商家展示公司擁有各類型的客户，包括最大購買力的客户群。公司為商戶提供不少商業服務，建立客户聯繫，現時所有商户採取多平台策略，故不認為決定對公司構成實質影響。另外，公司將會擴大客戶群，繼續投資在開發低線城市，吸納新客戶。

張氏稱，未來會進一步集中在為客户創造價值及改善客户體驗，例如推出新措施降低商家門檻及營運成本。在過去幾個月，公司已一步步提供免費的科技服務，並推出升級的付費科技服務，未來將向客户提供更多工具及服務經營。公司亦會提供商業培訓，雖然會造成更多開支，但公司會把其視為投資，讓商家在公司平台營運更好。

● 野村：不明朗因素消除

野村證券指出，截至去年底阿里擁有540億美元的淨現金，這次壟斷調查的結果可使阿里能夠擺脫監管混亂的局面，並重新專注於業務，認為是一筆可控的一次性費用。

摩根士丹利則1認為，相關調整經過4個月後，阿里股價亦已累跌16%，認為今次罰款結果是消除了阿里所面臨不明朗因素，令市場重新聚焦於其基本面之上

中信証券表示，反壟斷監管處罰對阿里的短期業績將帶來一定程度影響，體現監管層針對於境內網絡零售平台服務市場反壟斷監管的決心，預計罰款將直接影響2022財年業績，佔阿里2022財年非通用會計準則淨利潤比例約11%。現金層面，截至2021財年第三財季公司賬面現金及現金等價物約為3,121億元人民幣，罰款佔比約為6%，考慮公司較強勁的自由現金流與融資能力，是次罰款的影響有望在後續逐漸得到消化。