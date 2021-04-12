【高盛推介】阿里反彈高開　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(9日)表現較弱，3個交易日累計跌逾3.5%，當中上周五收市跌約2.2%，然而周一(12日)早段則發力反彈，開市隨即突破230港元，及後升幅擴大，高見237.6元，為近半個月高位，顯著跑贏大市。

有券商指阿里股價對《反壟斷法》規定中的罰款事宜中反應正面，料將結束投資者對阿里核心商業監管風險的擔憂。該行重申對阿里「增持」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,860萬元。而認沽證於上周四(8日)及上周五亦共錄得約1,240萬元資金流入。牛熊證方面亦相若，當中牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入。而熊證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中上周五有約2,030萬元，並見資金集中在245元以下收回價的產品。

阿里購證22449，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、高槓桿。

阿里購證28395，行使價254元，2021年7月27日到期，實際槓桿8.3倍，中期、活躍條款。

阿里牛證59407，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

阿里沽證25150，行使價221.08元，2021年5月24日到期，實際槓桿12.3倍，貼價、短期。

阿里沽證19740，行使價204.68元，2021年7月26日到期，實際槓桿7.7倍，中期、低街貨。

阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

阿里熊證69928，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率6倍，近37.2元收回距離遠熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。