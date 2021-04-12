社科院官員籲人行避免過快「收傘」　應加大貨幣政策積極性

內地社科院金融研究所副所長張明直言，如今內地最大的系統性風險，就是地方政府借貸迅速增長，人行應該向美國聯儲局看齊，採取量化寬鬆(QE)貨幣政策，刺激消費，而非加大力度收緊借貸風險。

分析指出，由於內地當局擔心流動性過剩，導致房地產和金融市場資產泡沫，造成更多債務違約，今年更有可能收緊貨幣政策，故人行一直拒絕降低基準利率或購買債券，將資金直接注入金融體系，不採取量化寬鬆的貨幣政策。

外媒引述張明坦言，如今內地最大的系統性風險就是地方政府借貸迅速增長，以為其基礎設施投資提供資金。他強調，若認為內地的流動性過多，請不要將其歸因於貨幣政策，反觀廣泛的財政政策，地方政府大量舉債，產生了大量信貸需求，因此才增加了流動性。

他表示，內地應避免在經濟不景氣時擴大財政政策，而應考慮採取類似於聯儲局用以促進消費和增長的積極貨幣政策，透過這貨幣政策刺激總需求，經濟結構將更好。在較低的利率下，私營部門持有的資產價值將更高，債務成本將減少。

內地截至去年底債務總額佔國內生產總值(GDP)的比重為270%，較前年的246.5%有所增加，地方政府財政壓力大。