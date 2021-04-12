疫襲經濟！美國上市企業CEO薪酬不減反增？因為…

去年新型肺炎疫情大爆發，許多企業都遭到衝擊，但有調查報告顯示，美國逾300家上市大企業行政總裁(CEO)去年領取的薪酬竟不減反增，薪酬中位值達1,370萬美元(約1.06億港元)。

外媒調查322家美國上市企業，顯示去年上述企業CEO的薪酬中位值為1,370萬美元，較2019年同期(1,280萬美元)多了110萬美元，並有望再創歷史新高。

調查顯示，上述322家美國上市企業CEO中，有高達206家企業CEO，包括美國最大的連鎖藥店Walgreens等知名企業CEO的薪酬在去年有所增加，薪酬增幅中位數接近15%。上述許多CEO去年薪酬增加的原因，與近來股市反彈有關，因這些CEO主要的薪酬取決於公司持股，隨着近來股市走強，其薪酬亦水漲船高。

不過，石油巨頭埃克森美孚、媒體集團Omnicom和英特爾的CEO去年薪酬較前一年更低。這些公司在2020年和2019年的股東總回報率，介乎-36%至-15%。

分析又指出，部分受到疫情重創的企業的CEO薪酬仍錄得增幅。挪威郵輪控股公司去年淨虧損40億美元，因航班暫停拖累營收暴減80%；不過其CEO薪酬增加一倍至3,640萬美元，部分薪酬來自獎金。這筆獎金與一份3年合約的續約有關。