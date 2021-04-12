全球缺「芯」！內地封測廠擲逾百億人民幣擴產

內地全力發展半導體，整個產業鏈由IC設計、晶圓製造，到封測領域，大部份供應商均表示產能供不應求。目前已有多家封測廠已經公布向特定人增資的計劃，總規模超過百億人民幣，主要用在記憶體、車電等封測領域。此外，IC設計廠也積極參與這些封測廠定向增資計劃。

此外，內地專門投資於電子業的大基金二期也參與深科技的記憶體封測建設。深科技指出，在合肥沛頓的先進封測和模組製造項目，總投資金額100億元，第一期廠房將於今年第四季完工，並於12月投產。

另一方面，半導體產業鏈中，封測廠業績一向穩定，第一季雖然是傳統淡季，但是今年卻出現業績爆發的盛況。從已公布年報的公司來看，通富微電預計今年第一季業績將大幅增長，純利將達到1.4億至1.6億元，轉虧為盈，當中高階CPU、GPU 封測平台營運最為亮眼。深科技亦預告第一季純利達到1.63億至2.03億元，按年年大增1至1.5倍。目前該公司封測業務產能仍供不應求，生產一直處於滿載狀態。

封測是指封裝(Package)與測試(Test)兩個生產流程的合稱。封裝是將晶圓廠生產的晶片、塑膠、陶瓷、金屬外殼包裝起來，以保護晶片在工作時不受外界的水氣、灰塵、靜電等影響，封裝的材質必須考量成本與散熱的效果。測試則將製作好的晶片進行點收測試，檢驗晶片是否可以正常工作，以確定每片晶圓的可靠度與良率，通常封裝前要先測試，將不良的晶片去除，只封裝好的晶片，封裝後還要再測試，以確定封裝過程是否發生問題。