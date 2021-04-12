比速科技簽訂森林碳匯開發合作協議

合作方式包括信陽天目山獨家授權獨家授權對40平方公里範圍森林中的碳匯項目進行識別、認定，預估其中可能轉換為碳匯林的面積及可交易的碳資產(碳減排量)。公司負責對可能產生碳減排量的碳匯林項目開發碳資產，按照國際或國內有關碳交易市場的要求完成項目報告、聘請第三方機構核查、提交項目註冊申請碳匯、按規定年限申請簽發碳減排量，並墊支相關費用。

信陽天目山有義務配合公司共同完成以上碳資產的識別、核查、註冊、核證、簽發等工作，並在碳匯林項目有限期期間，按照碳匯林的要求管理項目，盡量促使碳資產逐年增加，避免碳資產人為流失。

另外，信陽天目山授權公司對該森林碳匯項目中包含的所有可交易的碳資產進行管理和全球營銷。

信陽天目山擁有40平方公里森林林地使用權和林木使用權，經營期至2080年3月9日。