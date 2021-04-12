【瑞通推介】資金即市做淡阿里　投資者另開恒指牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月生產物價指數(PPI)數據高於預期，市場對經濟活動重啟前景感樂觀，另美股新一輪業績期今周展開。道指上周五(9日)創收市新高，收報33,800點，升297點或0.9%，連升3日。

恒指上周五收報28,698點，跌309點或1.1%，失守20天線。恒指周一(12日)高開93點，報28,791，反彈至20天線(約28,700)後遇阻，由升轉跌，於新舊經濟股均下跌的拖累之下，恒指跌近400點，技術上再度跌穿10天線(約28,528)，回至28,300點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入近1.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近7,000萬元，反映投資者看好後市發展。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點。

國家市場監管總局對阿里巴巴在境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰，罰款182.28億元人民幣。阿里巴巴表示對處罰誠懇接受，堅決服從，將降低電商平台商戶進入門檻。而罰款將在集團3月季度業績中反映。阿里巴巴上周五收跌2.2%於218元，失10天線，周一早段一度回升9%，重返237元以上，其後升勢回順。上周五分別有逾1,000萬元和逾2,700萬元淨流入其好倉和淡倉，其淡倉的資金淨流入金額為上周五最多資金淨流入的個股好淡倉項目。

外電報道，中國反壟斷監管當局準備有條件批准騰訊控股將搜狗私有化。騰訊上周被大股東以每股595元上限價減持後，股價最低曾見614元，上周五收報620.5元，升0.1%。周一早段曾跌2%，跌穿610元水平。上周五有逾13億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，分別有逾2,200萬元和逾90萬元淨流入其好倉和淡倉。

藥明生物上周五錄約2.4億元北水淨流出，股價收挫4.9%，報102元，3日升勢告終並失守50天線。周一早段向下，於100元附近上落。輪證資金流方面，上周五有近290萬元淨流入藥明好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

中國海洋石油表示，蓬勃作業公司事故對今年產量最大影響約60萬桶，約佔公司全年產量的0.1%。另國際油價上周五低走收市。上周五收升1.2%於7.91元的中海油，周一早段續升逾1%，高見8.12元。上周五有約2.8億元北水淨買入中海油。輪證資金流方面，逾620萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近30萬元淨流出。

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