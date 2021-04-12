周樂樂：關注低估值業績暴增個股

上周，滬深兩市雙雙收跌。其中，上證指數跌0.97%，上證50、滬深300、中小100、深證成指、創業板指、科創50均跌超過2%。行業看，申万一級行業，11漲17跌，其中漲幅最大是鋼鐵漲8.02%、綜合漲3.61%、採掘漲2.91%、有色金屬漲2.76%；跌幅最大的是休閒服務跌6.27%、食品飲料跌4.85%、電氣設備跌3.92%、家用電器跌3.26%。數據上看，市場繼續結構性行情，資金繼續青睞漲價的順周期行業，資金流出機構抱團的消費股明顯。

市場消息看，繼拜登財政刺激計劃通過後，外圍市場不斷有利好消息傳出，如：美聯儲持續釋放持續寬鬆，美國財政部擴大財政支持經濟，歐央行繼續維持量化寬鬆，美國經濟製造業與服務業數據強勁，美債收益率回落，美元指數從93回落至92附近等，這令道指與標普500持續新高，經過充分調整的納指也出現強勢回升。然而，港股與A股並不跟隨美股走強，筆者認為背後反映了中美兩個國金融周期不同與中美關係不確定性兩大因素。對於金融周期，在美國大規模刺激經濟時候，中國卻加大力度調控房地產、嚴管互聯網平台、嚴查銀行違規信貸、繼續推進去槓桿等，這顯然在壓制資本冒進，加劇了市場對政策風險憂慮，切實影響到了新增資金流入股市與市場的炒作氣氛。對於中美關係，歐美聯合以莫須有的新疆問題制裁中國個別官員與個別企業，美國游說日本與南韓脫離中國半導體供應鏈，美國繼續增加對中國科技企業製裁的數量，導致市場就開始憂慮2018年的中美貿易戰對市場的影響是否重現。筆者認為，目前中國經濟與政治的基本面比2018年有明顯增強，受中美關係緊張的影響在減弱。中長期眼光看，中國目前所作的包括去槓桿、壓制樓市、加大開放、醫療改革、教育改革、製造業減稅等，十分利好未來中國的發展。

行業上看，有迹象顯示，有資金流入低估值業績高增長的順周期股份，包括 鋼鐵、銅、鋁、煤炭、化工等。邏輯是因經濟復甦與企業補庫存增加，產能供應不足，大宗商品漲價預期上升，推動業績上漲。筆者認為投資者可以適當參與漲幅不高的低估值業績高增長順周期股，但切勿高追，因為隨着產能擴張與商品價格遭調控，大宗商品價格持續走高的可能性不高，畢竟經濟復甦緩慢。

綜合看，國內A股整體走強的可能性不大，下跌空間亦有限，仍以結構性行情為主。短期看，可關注低估值一季度業績出現大幅增長的順周期行業的優秀企業，博取估值修復的超額收益，邏輯是業績披露後，盈利和估值的匹配問題也將凸顯，部分高估值個股或因業績不達預期、風險集中釋放而轉弱，有業績支撐的低估值個股有望成為市場追逐核心。

勝利證券副首席運營官 周樂樂