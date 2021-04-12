美國半導體峰會中企無份！分析指或加劇全球晶片荒…

全球晶片荒尚未有解決迹象之時，美國白宮周一(12日)將舉行「半導體及供應鏈彈性執行長高峰會」，據報台積電、三星、英特爾等相關產業巨頭均受邀參加。惟內地官媒表示，這場峰會實質排除了來自中國的主要參與者，是美國主導在半導體領域上與中國脫鉤的陰謀，然而將中國企業排除在外，最終只會加劇全球晶片供應困境。

報道指出，晶片業需要產業鏈不同環節之間的密切國際合作，以實現規模經濟，故將中國排除在外將推升成本。分析又指出，雖然是全球晶片短缺的重要利害關係方，但幾乎所有中國高科技企業都缺席了這場會議，這凸顯了華府的惡意目的，即聯合其同盟，從設計、製造到應用，在整個半導體產業鏈上與中國脫鉤。美國可能尋求在會議上藉由其全球影響力來控制全球半導體供應鏈，使供應鏈更傾向於美國企業，美國把晶片視為遏制中國科技崛起的武器，也視為談判桌上的關鍵籌碼。

美國此舉或給美國晶片企業和全球供應造成可怕後果，目前正在發生的晶片短缺危機，震動了汽車、手機、遊戲機、電視等各產業，部分原因正是特朗普政府時期美國與中國的對抗。分析指如果美國這次還打算把中國排除在外，全球相關企業將再次被迫出於政治考慮選邊站，一些企業將推遲擴大生產的投資，以平衡它們在中國市場和美國霸權中的利益。