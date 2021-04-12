比特幣重上6萬美元關　傳滙豐拒MicroStrategy交易

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)繼上周六(10日)創歷史高位61,229美元後回軟，惟今日(12日)再度站上6萬美元關，現報60,254.2美元，升328.4美元或0.55%。現價較今年1月4日的低位27,734萬美元已累升逾1.1倍。

早前滙豐禁止客戶將從比特幣交易所賺的利潤轉帳到其滙豐戶口，此舉意味滙豐日後亦可能會禁客戶在HIDC上買賣其他涉及投資比特幣的企業。

據報，由Michael Saylor領導的MicroStrategy是第一家直接投資比特幣的上市公司，總共持有約91,579枚比特幣，價值數十億美元。有指該公司近日再以1,500萬美元購買了新一批的比特幣。