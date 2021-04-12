【高盛推介】美團走弱 趁低部署可吼高槓桿購證
2021年04月12日 13:04
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(9日)失守320港元水平，收市跌約2.1%，周一(12日)早段跌幅擴大，開市持平後隨即顯著倒跌，並跌穿300元水平，低見292.6元，為本月低位。
國家市場監督管理總局周六向阿里巴巴開出天價罰單。因濫用市場支配地位，阿里被處以罰款總計182.28億元人民幣，創下中國反壟斷罰金的最高紀錄。市場憂慮反壟斷調查涉更多網絡平台，引致科網股普遍受壓。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五獲資金轉向，錄得約530萬元資金流入。而綜合過去5個交易日計，則見資金傾向部署認沽證，共錄得約1,580萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證及熊證於上周五皆獲資金轉向流入，當中流入熊證的資金留意350至355元收回價的產品。進而觀察港股通資金流向，則見上周五美團獲北水沽出，錄得約2.4億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價320至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的美團購證(26841)。此外，行使價356元附近、7月份到期的中期認購證為近期活躍條款。投資者可留意當中的美團購證(29220)。貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約3個月的美團購證(16134)。牛證方面的貼牛選擇可留意美團牛證(61688)。遠牛選擇可留意美團牛證(63724)。
美團購證26841，行使價330.2元，2021年6月25日到期，實際槓桿7.3倍，行使價320至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購證29220，行使價356.08元，2021年7月23日到期，實際槓桿6.9倍，中期、活躍條款，相近條款產品中，槓桿最高。
美團購證16134，行使價310.2元，2021年6月28日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。
美團牛證61688，收回價280.18元，行使價277.18元，換股比率500，槓桿比率16.1倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
美團牛證63724，收回價265元，行使價262元，換股比率500，槓桿比率9倍，近28元收回距離遠牛。
美團沽證20035，行使價261.8元，2021年7月8日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。
美團熊證63455，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，市場上槓桿首三高之一貼熊。
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